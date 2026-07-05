גל מחאות הגיוס של השבועות האחרונים ממשיך לעורר תסכול לא רק בקרב הציבור החילוני והרשויות, אלא גם בתוך המיינסטרים החרדי.

בנאום נוקב שנשא בסוף השבוע ראש ישיבה ליטאי מוכר, הרב דניאל וולפסון, במהלך אירוע פנימי לציון הוצאת ספרו החדש, הוא מתח ביקורת חסרת תקדים על אופי המאבק ברחובות והגדיר את חלקו כ"קנאות מזויפת".

הרב וולפסון ביקש לשרטט בדבריו את הגבול בין עמידה עיקשת על עקרונות דתיים לבין התלהמות ואלימות. לדבריו, מאבק דתי אמיתי צריך להיות נקי לחלוטין מאינטרסים אישיים או מרגשות נקם.

"כאשר מעורבים במאבק רגשות טבעיים של רצון להחזיר מלחמה, או תחושות של 'מציקים לי ומפריעים לי'", הסביר ראש הישיבה, "אין מדובר במאבק לשם שמיים, והתנהגות כזו רק מובילה לחילול השם".

בהמשך דבריו יצא הרב וולפסון באופן ישיר נגד הקבוצות הקיצוניות המובילות את ההפגנות האלימות וחסימות הכבישים בתקופה האחרונה. הוא טען כי מדובר בתופעה של התלהמות מצד ציבור מסוים שרק "מחכה להזדמנויות כאלו" כדי לייצר פרובוקציות, והדגיש כי "אין זו דרכם של בני תורה".

הרב אף התייחס באופן מפורש להשפעה של ההפגנות הללו על החברה הישראלית. לדבריו, דרך פעולה כזו אינה משיגה את מטרתה ואינה מביאה להבנה או להכרה בעמדה החרדית בקרב הציבור הכללי, אלא מייצרת בדיוק את ההפך - חילול השם, כעס וריחוק.