הרב חיים אירם, רב היישוב אלעזר, פרסם מאמר לתושבי היישוב בעקבות חוק יסוד לימוד תורה, שבו הוא מברך על עצם חקיקת החוק אך משתמש בנוסחו כדי להציג שורת הצעות חוק נוספות.

לדבריו, מדובר בצעד חסר תקדים שלפיו מדינת ישראל מעניקה מעמד חוקתי ללימוד התורה וללומדיה.

בפתח דבריו הוא כותב כי במשך אלפי שנים עמד המשפט "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'" ללא מתחרים, וכי כעת זכה ל"מועמד רציני" בדמות נוסח חוק היסוד. עוד הוא משווה את לשון החוק להצהרת בלפור וכותב כי מדובר ב"חוק יסוד לתפארת האומה הקדושה".

בהמשך עובר הרב אירם להצעות נוספות, כולן באותו נוסח של חוק היסוד. בין היתר הוא מציע לעגן את חשיבות התפילה לשלום המדינה ולשלום חיילי צה"ל, את החובה לצאת ל"מלחמת מצווה", ואת האיסור "לא תעמוד על דם רעך", תוך קביעה כי גם הם תורמים לבניין האומה.

בהמשך הוא מציע לעגן גם את חובתם של לומדי התורה לקיים את מצוותיה, ומזכיר את מאמר חז"ל, "לא המדרש העיקר אלא המעשה", וכן את דברי הרמב"ם על מי שעוסק בתורה ומתפרנס מן הצדקה.

את המאמר הוא חותם בהערה אירונית, שלפיה אם אחת מהצעותיו תובא להצבעה, "כל מי שתמכו בחוק יסוד התורה, ייעלמו כאילו בלעה אותם האדמה".