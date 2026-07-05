גורמים בארגון הטרור חמאס אומרים לעיתון "אל-שרק אל-אווסט" כי הנהגת הארגון מתכוונת להודיע על פירוק "ועדת המעקב אחר הפעילות הממשלתית", שהיא למעשה הממשלה בפועל ברצועת עזה הפועלת בשליטת חמאס מזה כשני עשורים.

לדברי גורמים אלה, המצוטטים בעיתון, צעד זה נועד להכשיר את הקרקע לכניסת "הוועדה לניהול רצועת עזה", בניהולו של עלי שעת', שאמורה להחליף את שלטון חמאס בוועדה מנהלת של אנשי מקצוע.

לפני כשישה חודשים הוקמה "הוועדה לניהול רצועת עזה", אך הרשויות בישראל סירבו לאפשר לחבריה להיכנס לעזה לשם תחילת עבודתם.

מקור בחמאס ציין כי ייתכן שההודעה על פירוק "ועדת המעקב אחר הפעילות הממשלתית" תימסר כבר מחר, יום שני.

ובתוך כך מוסר העיתון כי בימים הקרובים ייערך סבב שיחות נוסף בקהיר בין נציגי הארגונים הפלסטיניים, בניסיון להתגבר על חילוקי הדעות בנוגע ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש. ייתכן כי בשיחות אלה ישתתפו גם נציגים בכירים של מועצת השלום לצד נציגי הממשל האמריקני.

בשיחות שהתקיימו לאחרונה בטורקיה, בהשתתפות נציגים מקטאר וממצרים, דרש חמאס כי פירוק הנשק המצוי ברשותו יתבצע בשלבים ויימסר לגורם פלסטיני, וכי ישראל תתחייב לסגת משטח רצועת עזה.