שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי פרסם תגובה לנשיא המדינה יצחק הרצוג, שבה מתח ביקורת על עמדת הממשלה ביחס לבג"ץ.

לדבריו, הנשיא לא התייחס להחלטה קודמת של בג"ץ שלטענתו התקבלה בניגוד לסעיף מפורש בחוק.

קרעי כתב, "מוזר. איפה היה הנשיא לפני שבועיים כשבג"צ נתן החלטה בניגוד לסעיף מפורש בחוק? שמר על זכות השתיקה? איפה היה הקו האדום שלו אז?". עוד הוסיף, "העם כבר לא מוכן לשתוק יותר. אנחנו עובדים להחזיר את המדינה לאזרחיה".

קרעי המשיך וכתב, "מצייתים לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בג"ץ". בנוסף אמר כי היה ממליץ לנשיא "לתת מקום של כבוד גם לדעתו של יצחק רבין ז"ל".

בהמשך ציטט קרעי את דבריו של יצחק רבין, "בג"צ חשוב שידע את מקומו, אני אינני מתרגש מבג"צ. הוא ישפוט אך ורק על פי החוקים שאנחנו נחוקק. גם בג"ץ כפוף לחוק".