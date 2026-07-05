פרסום ראשון: בית הקפה "בסמטה", שנפתח לפני כחודש ברחוב אגריפס שבמרכז ירושלים, עמד השבת במוקד מחאה לאחר שעשרות חרדים הגיעו למקום כדי למחות על פתיחתו בשבת.

כעת מתברר כי אין מדובר בעוד בית קפה רגיל. בהקלטת שיחה שהגיעה לידי ערוץ 7 שנערכה בין בני מעמותת אור לאחים לבין יואל בן דוד, בעלי בית הקפה, נדון הקשר בין בית הקפה לבין עמותת "יהודים למען ישו". בן דוד נשאל על מבנה הבעלות של המקום ועל הקשר שלו ליהודים המשיחיים.

במהלך השיחה הבהיר בן דוד כי בית הקפה אינו שייך ישירות לעמותה, אלא לחברה בע"מ בשם "אריאל 23". לדבריו, "הבית קפה שייך לחברה, והחברה שייכת ליהודים למען ישוע".

בהמשך השיחה חזר בן דוד והסביר כי מדובר בחברה בע"מ רגילה. עם זאת, לדבריו, "המניות של החברה שייכות לעמותה".

על פי המידע שנמסר, חברת "אריאל 23" יושבת באותו משרד עם עמותת "יהודים למען ישו" בתל אביב, ברחוב רכבת 58.

בן דוד עצמו מסר לערוץ 7: "קודם כל קיבלתי שיחה מבן אדם בשם 'דני' שאמר לי שהוא מייצג עיתון "ג'רוז" מניו יורק. כל אחד יכול לשאול אותי מי אני, לא הבנתי את הצורך לשקר. כבר ידוע שאנחנו מפעילים בתי קפה כגון קפה נחמני בתל אביב שכתבו עליו לא מעט והקשר שלו לאמונה המשיחית. בנוסף חשוב לציין שהמפגינים לא באו כי אנחנו משיחיים, אלא כי אנחנו פתוחים בשבת. ולכן ניסיון להפוך את השיחה לאחד על האמונה שלי או של העמותה לא יעזור להרגיע רוחות אלא יכול לגרום לאלימות קשה על ידי האנשים הקיצוניים שביניהם".

תגובת ארגון 'אור לאחים': "מדובר בהונאה חמורה של הציבור ושל כלי התקשורת בישראל. הניסיון להציג את המקום כ'בית קפה תמים' שנרדף בשל פתיחתו בשבת הוא מצג שווא שקרי ומתוזמן. יואל בן דוד אינו סתם יזם ירושלמי, אלא מיסיונר בכיר וותיק, המנהל את שלוחת הארגון המיסיונרי הקיצוני 'יהודים למען ישוע' (Jews for Jesus) בירושלים. בית הקפה המדובר הוקם וממומן על ידי חברה השייכת לארגון מיסיונרי זה, ומטרתו היא ככל הנראה לשמש גם כפלטפורמה שקטה לצייד נפשות ולהטפה מיסיונרית בלב שכונה ירושלמית בעלת צביון דתי מובהק.

המיסיונרים מנצלים בציניות את הרגישות הציבורית סביב סוגיית השבת כדי לזכות בחיבוק תקשורתי ובחסינות, תוך הסתרת זהותם האמיתית. אנו קוראים לתקשורת הישראלית ולציבור הרחב לא ליפול במלכודת הזו, לבדוק את העובדות, ולא לתת יד להלבנת פעילות מיסיונרית אגרסיבית המופנית נגד תושבי ירושלים, בפרט כאשר לא אחת פעילויות מיסיונריות גובלות בעבירה על החוק ובפלילים. חבל שמדלת אחת ניסו להוקיע את היהדות ואת החרדים בגלל אמונתם, אך הכניסו מהחלון, את דת הנצרות ובכובע הקיצוני יותר שלה".