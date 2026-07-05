פעילי הבשן מפונים צילום: באדיבות המצלם

כוחות צבא ומשטרה פעלו הערב (ראשון) לפינוי של פעילי תנועת "חלוצי הבשן" שחדרו לסוריה.

בתנועה טוענים כי במהלך הפינוי הופעלה כלפיהם אלימות מצד חלק מכוחות הביטחון. לדבריהם, אחד הנערים נתפס בראשו ונמשך לאחור וצעירים נוספים נאזקו.

עוד טוענים הפעילים כי מכשירי הטלפון שברשותם נלקחו מהם וכי הדבר מונע מהם לתעד את המתרחש. לדבריהם, הם ממשיכים להיצמד למדיניות אי-האלימות של התנועה ואינם מתנגדים לכוחות הפועלים בשטח.

מהתנועה נמסר, "אנחנו קוראים לצה"ל ולמשטרת ישראל להפסיק להילחם בפעילים, ודורשים מממשלת הימין להורות לכוחות לאפשר לחלוצים להתיישב בבשן".

מצה"ל נמסר בתגובה: "מוקדם יותר היום, עשרות אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל קפץ לנקודה ופעל למנוע את חציית האזרחים ועיכב אותם. האזרחים שעוכבו, הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל.

צה"ל מגנה בתוקף את ניסיון חצייתם ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית שמסכנת את כוחות צה"ל והאזרחים".