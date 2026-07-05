יואל רפל מגלה: כך היה הרב עובדיה משיב לשאלות ברדיו ערוץ הכנסת; סטילס: פלאש 90

ד"ר יואל רפל, מוותיקי קול ישראל שהפיק את תוכניתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל מסוף שנות ה-70, סיפר לרועי כ"ץ בתוכנית "תעודת עיתונאי" שתשודר במלואה ביום שלישי הקרוב - כיצד ידע הרב את רזי השידור מבלי שלמד אותם.



"הרב עובדיה התעקש לא לראות את השאלות. הוא אמר לי קטגורית, אתה בוחר את השאלות, אתה שואל ומסמן. היינו צריכים להקליט כל שבוע חצי שעה. כשהתקרבנו לסיום הייתי מסמן את הזמן - והוא היה חותך את התשובה ממש לפי הסימן", שחזר רפל.

כ"ץ תהה האם הרב זצ"ל עשה זאת משום שחשש שיערכו את דבריו ורפל השיב "העיקרון היה שכל מה שהוא אומר נכנס - התחייבנו לא לערוך אותו".

התוכנית הוקלטה בבית משפחת יוסף אך הרב לא החזיק ולו ספר אחד בזמן המענה לשאלות המאזינים. ". הכל התנהל בשולחן האוכל של המשפחה והוא לא קיבל את השאלות מראש. הוא אמר - אם אני אתחיל לקרוא את השאלה קודם - אני אתחיל לעבור על המקורות - כך אני אדבר מהזיכרון את מה שאני זוכר. הוא ענה הכל מהראש לא היה לו שום ספר".