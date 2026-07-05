הרשות הפלסטינית תוקפת את התוכנית להקמת מרכז מורשת חדש בשדה התעופה ההיסטורי של ירושלים בעטרות ומכנה את המהלך "הסלמה מסוכנת בתוכנית ההתנחלויות" ו"הפרה בוטה של החוק הבינלאומי".

טקס הנחת אבן הפינה למרכז המורשת בעטרות נערך היום (ראשון) במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר המורשת עמיחי אליהו וראש עיריית ירושלים משה ליאון.

המרכז עתיד לקום במבנה ההיסטורי של שדה התעופה עטרות. לפי משרד המורשת, המרכז יוקדש לסיפור התעופה הישראלית ולהתפתחות ההתיישבות באזור, וישלב את סיפורו ההיסטורי של שדה התעופה עטרות.

הפלסטינים טענו כי קיימת "מדיניות ישראלית שיטתית החותרת לשנות את הזהות הגאוגרפית וההיסטורית של ירושלים באמצעות השתלטות על אחד מסמלי הריבונות הפלסטינית והפיכתו למרכז המשרת את הנרטיב הישראלי ומבסס את פרויקט הסיפוח".

"פרויקט זה, במסגרת הרחבת ההתנחלויות, פוגע בסיכוי להקמת מדינה פלסטינית עצמאית ורציפה גאוגרפית שבירתה ירושלים. יש לנקוט פעולה דחופה כדי לבלום את המהלך הישראלי ולמנוע שינוי זהות של 'ירושלים הכבושה'", לשון תגובת הרשות הפלסטינית.