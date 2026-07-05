אורן חזן: "פליטי מפלגה שמנסים לעשות סיבוב פוליטי" ערוץ הכנסת

ח"כ לשעבר אורן חזן נשאל בראיון לערוץ הכנסת מה לדעתו סיכויי ההצלחה של מפלגה שתהיה מורכבת מיוצאי ליכוד ואחרים מהימין - ביניהם גלעד ארדן, יולי אדלשטיין ואיילת שקד.

"אין לחבר'ה האלה שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה. אלה כל מיני פליטי מפלגה שמנסים לעשות סיבוב פוליטי כדי לסדר לעצמם עבודה בשנים הבאות ואין להם דרך. הם עושים נזק אדיר ומסכנים את שלטון הימין", טען חזן.

הוא הוסיף "הגיע הזמן שאנשים שכל מה שמעניין אותם הוא הכסא, יזוזו מהמערכת הפוליטית. אם הם רוצים עצה טובה ובחינם: בחירות זה אירוע קבוצתי וצריך להיות חלק מקבוצה שורשית ואיתנה ולא לבוא רגע לפני הבחירות ולנסות לקושש קולות".

"אני מבקש מהם: אל תביכו את עצמכם ואל תעשו נזק למה שנשאר מהימין בישראל", סיכם חזן.