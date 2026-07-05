שורדי שבי רבים השתתפו הערב (ראשון) בחתונתם של ספיר כהן וסשה טרופנוב שחזרו מהשבי בעזה שנערכה באור יהודה.

בין היתר לקחו חלק באירוע איתן הורן, אריאל קוניו וארבל יהוד, שנחטפו גם הם לרצועת עזה בשבעה באוקטובר.

כהן וטרופנוב, בני 31, נחטפו כששהו בקיבוץ ניר עוז שם בעיקר את הוריו של סשה. ספיר שוחררה אחרי 55 ימים בשבי ומאז ניהלה מאבק להשבתי של סשה שחזר רק לאחר 498.

לפני שנה, לאחר שובו, הציע סשה לספיר נישואין.

בחופה לקח חלק נשיא המדינה יצחק הרצוג שאמר לבני הזוג: "התפללנו לשובכם, התרגשנו עד דמעות כשחזרתם הביתה, והערב זכינו לשמוח יחד איתכם ולברך אתכם תחת החופה ביום שמחתכם. מזל טוב סשה וספיר. שתזכו לבנות יחד בית מלא באהבה, באור ובשמחה".

הזמר ליאור נרקיס ששר בחתונה סיפר: "להיות חלק מרגע כזה עבור זוג שעבר כל כך הרבה כאב וצלח אותו באמונה ובאהבה זו זכות גדולה עבורי, אני מתרגש באופן מיוחד".