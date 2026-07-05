עדויות שהגיעו לידי ערוץ 7 מצביעות על יחס מזלזל מצד ראש העיר בני ברק חנוך זייברט כלפי חניכים וחניכות שהגיעו לישיבת מועצת העיר בניסיון להבין את עתידו של סניף בני עקיבא המקומי.

חבר המועצה יעקב וידר ביקש להעלות בפני חברי המועצה לדיון את סוגיית הסניף. במהלך חילופי הדברים נשמע ראש העיר אומר לחניכים: "וידר משתמש בכם". עוד אמר כי מתנהל משא ומתן מול הנהלת בני עקיבא, ולכן ביקש להוריד את הנושא מסדר היום של המועצה.

לאחר הישיבה ניסו מספר חניכות לשוחח עם ראש העיר ועם חברי מועצה בניסיון לשכנע אותם להפסיק לנסות להביא לסגירת הסניף. אלא שלטענת גורמים שנכחו במקום, בקשתן לא זכתה למענה מצד ראש העיר ומקורביו דחו אותן בזלזול תוך שנאמר להן כי עליהן לקבוע פגישה מסודרת.

האירועים מגיעים על רקע המאבק המתמשך סביב עתידו של סניף בני עקיבא האחרון בעיר. לפני כחודש וחצי הגיש חבר המועצה יעקב וידר הצעה דחופה לסדר היום, שבה טען כי העירייה פועלת נגד פעילות הסניף. במכתבו כתב כי מדובר ב"התעמרות בילדי תנועת 'בני עקיבא' בעיר", וטען כי נעשה ניסיון "לגרשם, להפסיק את פעילותם ולהשתלט על הקרקע הציבורית".

עוד כתב כי הסניף "פועל עשרות שנים ומהווה מסגרת חינוכית פעילה ומשמעותית לילדים ובני נוער", וכי "דווקא במקרה זה... מופעלים כל מנגנוני העירייה בזריזות ובאגרסיביות".

לאחר ישיבת המועצה פרסם וידר הודעה נוספת, ובה טען כי שתי ילדות שניסו לשוחח עם ראש העיר לאחר הדיון "חזרו ממררות בבכי מהיחס המזלזל לטענתן", והוסיף: "היו סביבו עשרות עסקנים ואיש לא מחה. בושה!".

מעיריית בני ברק וראש העיר נמסרה במהלך הדיון עמדתם שלפיה מתקיים משא ומתן מול הנהלת בני עקיבא בנושא, ומשום כך ביקשו שלא לקיים את הדיון במועצת העיר בשלב זה.