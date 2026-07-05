משרד העלייה והקליטה, בשיתוף משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות והרשות לשירות לאומי-אזרחי, משיקים את תוכנית "מרו"ם" - מסגרת חדשה, תומכת ומקיפה, המיועדת לעולות בודדות המבקשות להשתלב בחברה הישראלית באמצעות שירות לאומי משמעותי.

התוכנית מופעלת על ידי עמותת רוח בגולן, אשר תוביל את הליווי המקצועי, החברתי והקהילתי של המשתתפות לאורך כל תקופת השירות.

התוכנית נועדה ללוות צעירות יהודיות ובנות ישראלים בגילאי 17-24, המעוניינות לעלות לישראל לבדן או שכבר נמצאות בארץ ללא הוריהן, ולהעניק להן מעטפת אישית, חברתית וקהילתית לאורך כל תקופת השירות - החל משלב ההכנה ועד לסיומו.

במסגרת “מרו"ם" פועלים גרעינים חברתיים בפריסה ארצית, המהווים בית חם וקהילת שייכות עבור בנות השירות. המשתתפות מתגוררות יחד בדירות מרוהטות, משרתות באזור משותף וזוכות לליווי אישי של רכזת מקצועית, המסייעת להן בהתאקלמות, בהתמודדות עם אתגרי היומיום ובהשתלבות בחברה הישראלית.

התוכנית מיועדת, בין היתר, לבוגרות תוכניות נעל"ה, מסע, אולפן קיבוץ, אולפן עציון, סלע ותוכניות דומות, המחזיקות בפטור משירות צבאי ולא חלפו יותר מ-18 חודשים ממועד קבלת מעמד העולה.

בנות השירות ישובצו, ככל הניתן, בתחומי החינוך, הרווחה, הבריאות והקהילה, בהתאם לכישוריהן ולצורכי המערכת. לצד השירות, הן יקבלו סיוע במגוון תחומים ובהם דיור, בירוקרטיה, לימוד השפה העברית, השתלבות בקהילה, ליווי רגשי וחברתי והכנה לחיים עצמאיים בישראל.

בין מרכיבי התוכנית: דירות מאובזרות, משפחות מאמצות, מפגשים חברתיים, שבתות משותפות, טיולים והיכרות עם הארץ, פעילויות סביב חגי ישראל ומעגל השנה, וכן ליווי אישי רציף לאורך כל תקופת השירות.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, אמר כי "תוכנית ‘מרו"ם’ מבטאת את המחויבות העמוקה שלנו לעולות הבודדות שבוחרות לקשור את גורלן עם מדינת ישראל. מדובר בצעירות חדורות תחושת שליחות שמגיעות לכאן מתוך ציונות ואהבת הארץ, ואנו מחויבים להעניק להן את הכלים, התמיכה והמסגרת שיאפשרו להן להשתלב, לצמוח ולהצליח. השירות הלאומי הוא שער משמעותי להשתלבות בחברה הישראלית, לצד תרומה ערכית ומשמעותית למדינה ולקהילה. אני מודה לשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, על השותפות בקידום התוכנית, ולרשות לשירות לאומי-אזרחי, לעמותת רוח בגולן ולעמותות השירות הלאומי על שיתוף הפעולה למען הצלחת המהלך החשוב הזה".

שרת ההתיישבות והשרה הממונה על השירות הלאומי-אזרחי אורית סטרוק הוסיפה: "גם אם אתן רחוקות מהבית, דעו שהגעתן הביתה, לארץ ישראל שחיכתה לכן, ולכל אחד מאתנו. ארץ ישראל היא הבית, ותפקידנו להעניק לכל אחת מכן תחושת בית חמה ואוהבת, מלווה ומחבקת. התוכנית המשותפת עם משרד העלייה והקליטה, יחד עם החקיקה והתקציבים שקידמנו לטובת מתנדבות עולות, נועדה להבטיח שכל אחת מכן תרגיש שכאן הוא ביתה, בית שבו גם מקבלים וגם נותנים, בית בו אתן שייכות, אתן חלק משמעותי מבניית הבית המשותף והמתחדש של עם ישראל בארצו".

יהונתן בלום, מנהל תכנית מרום, סיכם: "זו זכות לקחת חלק בתכנית מרום שמלווה ותומכת בעולות חדשות שהגיעו לבד ארצה והחליטו להתנדב לשירות הלאומי עבור כולנו. אין לי ספק שדווקא בתקופה הזו נגדיל ונעצים את המפעל הציוני המקסים הזה שכולו רוח יהודית וציונית של אהבה ונתינה למדינת ישראל ולחברה הישראלית".