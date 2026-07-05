עורך "מעריב", העיתונאי דורון כהן, דורש ממחנה השמאל להיות הוגן בקרבות הנרטיב על מחדל ה-7 באוקטובר.

בראיון לפודקאסט "שינוי כיוון" בערוץ הכנסת הוא מסביר את כוונתו. "לא יכול להיות שיבוא אדם כמו אייזנקוט, שאני מסתכל על ראיונות שלו לפני 7 באוקטובר, והוא אומר בכולם 'בזכותי לא הייתה מלחמה עם חמאס, אני מנעתי מלחמות עם חמאס, לא היה טעם - הם אויב קטן ואסור לבזבז אנרגיה'. עכשיו הוא אומר 'אני רציתי אבל נתניהו לא נתן לי'. בסוף הכל זה עניין של אמת ושקר. זה לא קשור לשמאל וימין. אני רוצה שתגידו את האמת".

לדבריו "אם יבוא אליי מישהו ויגיד לי, 'אני לא חושב שנתניהו צריך להיות ראש ממשלה - כי הוא היה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר' - אני מכבד את דעתו. ברור שהוא כראש ממשלה אחראי, אבל המציאות היא טיפה יותר מורכבת".

כהן גם מדגים את דבריו. "בוא נאמר שנתניהו בשישה באוקטובר היה מחליט שחמאס עומד בפני מתקפה נרחבת על ישראל, בניגוד לראשי מערכת הביטחון, והיה יוצא למתקפת מנע שבה היו נהרגים 50 חיילים. מה היו עושים לו? אף אחד לא היה יודע שהוא מנע 2,000 נרצחים ו-300 חטופים. היו אומרים 'אתה פושע מלחמה', או 'יצאת למלחמה לחינם ובגללך נהרגו 50 חיילים'. אתה לא יכול לבוא אליו בטענות על הדבר הזה. כל עוד כל עוד אתה משחק פייר-פייט אתה יכול לבוא בטענות. ברגע שאתה לא משחק הוגן - אתה משנה את כללי המשחק. צריכים להיות הוגנים".

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