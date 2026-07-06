שורד השבי רום ברסלבסקי מספר לראשונה בקולו על הניסיונות של חמאס להמיר את דתו במהלך השבי ועל החלטתו לחזור בתשובה בעקבות הרגעים הקשים שחווה.

"כשכל היום מדברים איתך מוחמד, קוראן, בוא תצטרף אלינו, אתם טועים ואנחנו צודקים. ניסו לשכנע אותי להתאסלם פעמים רבות", שחזר ברסלבסקי בראיון בערוץ 14.

הוא חשף נתון מדהים. "לפחות 60% מהחטופים היהודים התאסלמו בשבי. הם אמרו שזה סתם משחק. אני מודה שגם אני שקלתי את זה. אבל אמרתי לעצמי 'אלוהים בשמיים מסתכל עליך ויודע הכל. אני לא אשחק את המשחק הזה'. החלטתי לא רק שלא להתאסלם אלא לגעת להם בנקודות רגישות".

ברסלבסקי תיאר את תהליך החזרה בתשובה שלו לאחר החטיפה. "לפני השבעה באוקטובר לא הייתי אדם מאמין. לא שמרתי שבת. גדלתי בנווה יעקב, שזה אזור מאוד חרדי, אבל הייתי נגד הזרם. גם המשפחה שלי עד היום ככה. בשבעה באוקטובר חזרתי בתשובה על מלא".

"פעם אחת", הוסיף, "כשתפסתי את אחד השייחים הגדולים ביותר שיש לג'יהאד האסלאמי להציע, אמרתי לו 'תשמע, אני רוצה להתפלל לאלוהים, אני לא זוכר את התפילה שלי, זה מסידור וזה ארוך'. הוא אמר, 'קח את מה שאתה זוכר, ותבנה לעצמך תפילה'. מאז אמרתי 'גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי', כמה פעמים ביום. אמרתי עוד כל מיני משפטים שחקוקים לי מהסידור. ככה בניתי לעצמי תפילה, והתפללתי שלוש פעמים.

ואז הגיע שוב העניין של ההתאסלמות והשייח' אמר לי: 'תתפלל חמש פעמים, כמונו'. אמרתי: 'לא, אנחנו מתפללים שלוש פעמים'. היום אין שבת אחת שלא שמרתי. כל שבת אני שומר, ואני אמשיך לשמור עד סוף החיים שלי".

הוא שיתף בשמחה שלו כשגילה בשבוע שעבר שאחד משוביו, שהתעלל בו קשות בשבי, חוסל. "כל עוד הוא חוסל, האחרים לא מעניינים אותי. אבו יוסף היה אצלי במוח עד שהוא חוסל וירדה לי אבן מהלב, אני ישן יותר טוב, חזר לי חיוך. אחרי החיסול חילקתי בקלאווה בים וזו הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי קמצוץ קטן של אושר".