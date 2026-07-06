כמעט שלוש שנים לאחר מחדל ה-7 באוקטובר, השלימו בצה"ל שורת שינויים מבניים ותפיסתיים עמוקים בפקודות הכוננות, במבנה הכוחות ובתפיסת ההגנה, כחלק מהפקת הלקחים המרכזית מהכשל המבצעי והמודיעיני שהוביל למתקפת חמאס.

בכאן רשת ב' פורסם כי תפיסת ההגנה הישנה שקרסה, היא השתנתה מהגנה סטטית על קו הגבול הפיזי להגנה דינמית וקדמית בעומק שטח האויב.

עוד דווח כי מאז פרוץ המלחמה מחזיק צה"ל באחיזה מבצעית בכ-1,220 קמ"ר בשטחי אויב, ובמערכת הביטחון מציינים כי היקף ומרחב ההגנה כיום גדולים במאות אחוזים לעומת המצב שהיה ערב המלחמה.

בנוסף, גובשה פקודת הכוננות המטכ"לית החדשה, שקיבלה את השם "רעם". פקודה זו כוללת מענה נפרד, מובחן ומדויק לתרחיש חד-גזרתי ולתרחיש רב-גזרתי מורכב. הלקח המרכזי משרשרת הפיקוד שכשלה בבוקר הטבח תורגם לכך שהפקודה מעניקה מעתה למפקדי אוגדות ופיקודים מרחביים סמכות עצמאית וחוקית להורות מייד על הקפצת כוחות סדירים ומילואים רחבים, במטרה לאפשר תגובה חזקה ומהירה בשטח בתרחישי קיצון ללא צורך באישור המטכ"ל.

עוד עולה מהנתונים כי בניגוד למצב המקובע שקדם למלחמה, שבו לכל גזרה ביטחונית הייתה פקודת תגובה אחת בלבד, כיום נבנה לכל פיקוד מנעד רחב ומגוון של תגובות מבצעיות שמותאמות לסוגי אירועים שונים, במטרה לשפר את הדיוק והמהירות במענה המבצעי.

בנוסף, קוצרו משמעותית זמני הכוננות של היחידות הלוחמות ועובה סדר הכוחות של הגדודים המטכ"ליים המוקצים לגזרות השונות.

במקביל לשינויי הפקודות בשטח, הוחלט במטה הכללי על הקמת חטיבת הביטחון באגף המבצעים, שתהיה הגוף המטכ"לי האחראי לריכוז, סנכרון והובלת כלל תחומי הביטחון בצה"ל, ובהם ביטחון מידע, הגנת מחנות ובסיסים, וביטחון אישי של מפקדים וחיילים.

החטיבה הייעודית נמצאת בימים אלה בשלבי הקמה מתקדמים, ועל פי התוכנית המבצעית היא צפויה להתחיל את פעילותה הרשמית כבר בחודשים הקרובים, כדי להבטיח שהלקחים המדממים של המלחמה יוטמעו בשגרת הצבא לצמיתות.