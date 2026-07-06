האם הרחקת שחקן נבחרת במונדיאל בוטלה בגלל התערבותו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ?

העיתון "ניו יורק טיימס" דיווח כי לפני שארגון פיפ"א קיבל את ההחלטה הרשמית לבטל את הרחקתו של מלך שערי נבחרת ארצות הברית, פולארין באלוגון, שוחח הנשיא דונלד טראמפ בטלפון עם נשיא פיפ"א, ג'יאני אינפנטינו, וביקש ממנו באופן אישי לבחון מחדש את ההשעייה.

בעקבות ההחלטה הדרמטית של ועדת המשמעת של הארגון, באלוגון, שספג כרטיס אדום ישיר במשחק האחרון של נבחרתו מול בוסניה והרצגובינה יוכל לשחק בשלב שמינית הגמר מול נבחרת בלגיה.

מדובר בפעם הראשונה מאז שנת 1962 שבה ארגון פיפ"א מתקפל ומאפשר לשחקן כדורגל להופיע במשחק רשמי שממנו היה אמור להיות מושעה באופן אוטומטי בשל כרטיס אדום.

ההחלטה עוררה ביקורת רבה מצד נבחרות אחרות שטענו להתערבות פוליטית פסולה ובלתי ספורטיבית של הממשל האמריקני בתוצאות הטורניר.

מנגד, בוושינגטון לא ניסו להסתיר את שביעות הרצון מהמהלך המערכתי, ומיד לאחר קבלת ההחלטה הרשמית מפיפ"א מיהר הנשיא טראמפ לחגוג את ההישג וצייץ בחשבונו ברשת החברתית: "תודה לפיפ"א על כך שעשתה את הדבר הנכון וביטלה חוסר צדק משווע".