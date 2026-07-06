יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תקף הבוקר (שני) את הצעת חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה, שצפויה לעלות היום (שני) לדיון בכנסת להכנתה לקראת קריאה שנייה ושלישית.

לדבריו, מדובר ב"עוד צעד של קואליציית ההשתמטות בניסיון להפוך את מדינת ישראל למדינת אייתוללות", והוא קרא לראשי האוניברסיטאות ולמוסדות האקדמיה שלא לשתף פעולה עם המהלך.

הצעת החוק של חברת הכנסת לימור סון הר-מלך להרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה אושרה בקריאה ראשונה לפני יותר משנה. 48 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 40 שהתנגדו,

כעת היא חוזרת לדיון בוועדת החינוך שם תעובד לקריאה שנייה ושלישית לפני שתעלה להצבעה במליאה.

הצעת החוק תאפשר למוסדות להשכלה גבוהה לקיים מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים בתארים מתקדמים.

נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופ' אריאל פורת, אמר כי לא תהיה הפרדה באוניברסיטת תל אביב. "המהלכים שנעשים בכנסת מפחידים אנחנו צריכים שיקרה נס, כי האקדמיה לא תהיה אותו דבר כמו שאנחנו מכירים עד כה", הוסיף פורת.