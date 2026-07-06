בית החולים איכילוב פתח במחקר חדש על השפעת התנועה והריקוד על חולי פרקינסון, בשיתוף הרקדן והכוריאוגרף, חתן פרס ישראל, אוהד נהרין, לאחר שזה התנסה בטיפול בחולים בניו יורק ובקנדה - כך פורסם הבוקר (שני) בכאן חדשות ברשת ב'.

נהרין פיתח את שפת התנועה "גאגא" מתוך עבודתו עם רקדנים. מדובר בשיטה שאינה רק סגנון ריקוד, אלא כלי לחקר הגוף, לחיזוקו ולפיתוח הדמיון. בניו יורק ובקנדה הוא התנסה בעבודה עם חולי פרקינסון באמצעות השיטה, ומצבם השתפר.

בדיווח הבוקר נאמר כי במחלקה לנוירולוגיה ולחקר התנועה באיכילוב, המרכזת את הטיפול בחולי פרקינסון, שמעו על שפת התנועה של נהרין ויצרו איתו קשר.

כעת מתחילים במחלקה בפיילוט שבו יעבדו חולי פרקינסון עם נהרין, והנתונים יתועדו בכלים מדעיים, מתוך השערה שהיא עשויה לשפר את מצבם של המטופלים.