ירדן זרחי ז"ל, בן 30, אב לשני ילדים ושף ברשת "רובן", הלך לעולמו לאחר מאבק של כשלושה שבועות על חייו בעקבות דום לב.

זרחי התמוטט בביתו לאחר שחש ברע, ופונה לבית החולים במצב קשה. מאז היה מורדם ומונשם, בעוד בני משפחתו, חבריו ורבים מתושבי האזור התפללו לרפואתו וקיוו לבשורות טובות.

מכריו מתארים את ירדן כאדם בעל לב רחב, שתמיד נרתם לסייע לאחרים. בין היוזמות שבהן לקח חלק הייתה הכנת ארוחות לניצולי שואה יחד עם חבריו - עשייה ששיקפה את רוח הנתינה שאפיינה אותו ואת רצונו הבלתי פוסק לסייע לזולת.

הלווייתו התקיימה אמש (ראשון) בבית העלמין בגן יבנה. בני המשפחה יושבים שבעה בביתם, ברחוב המגינים 22 בעיר.