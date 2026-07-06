המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) פתחה הבוקר (שני) בחקירה נגד לוחם משמר הגבול, בעקבות תיעוד שבו הוא נראה משליך רימון הלם לתוך רכב שבו ישבו נוסעים, במהלך פעילות באזור קלנדיה.

בתיעוד שפורסם נראה הלוחם ניגש אל הרכב ומתעמת מילולית עם יושביו. בשלב מסוים הוא משליך רימון הלם אל תוך הרכב, ובמקביל מפעיל לחץ על דלת הנהג, באופן שלכאורה מונע ממנו לצאת מהרכב עד לאחר פיצוץ הרימון.

המשטרה מסרה בתגובה: "בתיעוד המצורף נראה לוחם שפעל באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הנהלים. בהתאם לכך, האירוע הועבר לחקירת המחלקה לחקירות שוטרים, ומטבע הדברים לא נוכל להתייחס מעבר לכך".