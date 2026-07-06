שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר הבוקר (שני) מסר למשטר בטהרן בעיצומה של הלוויית מנהיגה העליון של איראן האייתוללה עלי חמינאי.

כ"ץ ציין כי חמינאי חוסל על ידי ישראל מאחר שיזם והוביל את התוכנית המבצעית השיטתית להשמדת ישראל באיראן ובמרחב המזרח התיכון כולו והדגיש: "המשמיד הושמד".

שר הביטחון הזהיר כי כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכניות או חזון להשמדת ישראל - יסוכל ויחוסל גם הוא על ידי זרועות הביטחון הישראליות.

בהמשך דבריו התייחס שר הביטחון לדיווחים ולתיעודים המגיעים ממסע הלוויה ההמוני באיראן, שבו נשמעו קריאות שטנה מצד ההמון המוסת, ומתח ביקורת חריפה על הניסיונות של איראן להציג פנים מתונות לעולם במקביל לקידום הטרור.

כ"ץ הבהיר כי הקריאות "מוות לטראמפ" שנשמעו במהלך ההלוויה הן חרפה מוסרית קשה, ומעידות בצורה הברורה ביותר מה הוא אופיו הקיצוני והאמיתי של משטר האייתולות, מעבר למתקפת החליפות, הדיפלומטיה והחיוכים המזויפים שהם מנסים לשווק במערב.

הוא שיבח את שיתוף הפעולה ההדוק עם הבית הלבן וקבע כי ההתקפה הצבאית העוצמתית על איראן, אותה הובילו יחד ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, השיגה את יעדיה האסטרטגיים, הסירה את איומי ההשמדה המיידיים מעל אזרחי ישראל, ופגעה בצורה אנושה וקשה ביותר ביכולותיה הצבאיות והאסטרטגיות של איראן.