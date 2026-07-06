המשטרה פושטת על בתי החשודים דוברות המשטרה

סוכן סמוי הפיל רשת פרוטקשן בדרום. היחידה המרכזית של מרחב הנגב במשטרה הפעילה בשנה האחרונה שוטר שגויס במיוחד כסוכן משטרתי סמוי ופעל במסווה של בעל עסק באזור התעשייה בעיר באר שבע.

במהלך פעילותו המבצעית, פנו אליו גורמים עברייניים מוכרים מהפזורה הבדואית ודרשו ממנו באיומים לשלם להם "דמי שמירה" קבועים, כאשר הסחיטה לוותה באיומים ישירים על חייו ועל שלמות עסקו, ובסכומים שהצטברו לעשרות אלפי שקלים.

במהלך חודשי ההפעלה הארוכים הצליחו הסוכן הסמוי וחוקרי היחידה המרכזית לאסוף ראיות מבוססות וממצאים מפלילים נגד עשרות חשודים, בהם יעדים מרכזיים של המחוז הדרומי ומחוללי פשיעה בולטים.

לצדם של ראשי הרשת, נאספו ראיות גם נגד מעורבים נוספים שעל פי החשד גרמו בפועל נזק כבד לרכושם של מספר בעלי עסקים באזור, כחלק ממנגנון הטלת האימה וכדי לכפות את מרותם של ארגוני הפשע על אזורי התעשייה.

העבריינים ניצלו באופן שיטתי את מצוקתם של בעלי העסקים המקומיים ואת חששם הממשי מפגיעה קשה בפרנסתם.

לפנות בוקר (שני), עם המעבר הרשמי לשלב החקירה הגלויה, יצא אל הפועל מבצע המעצרים הנרחב.

לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ובלשי ימ"ר נגב, בשיתוף שוטרי המחוז הדרומי ממרחבי רותם ונגב, היחידה האווירית ויחידות מיוחדות, פשטו בו-זמנית על בתיהם של החשודים בפזורה הבדואית, ביישובי הדרום ובאזורים נוספים ברחבי הארץ.

במהלך הפשיטה נעצרו עשרות חשודים שהופתעו במיטותיהם והועברו מייד לחקירה רגישה במשרדי היחידה המרכזית.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב לחשיפת החקירה ואמר “המאבק בפרוטקשן הוא משימה לאומית. מי שסוחט בעלי עסקים, מטיל אימה ופוגע בתחושת הביטחון של אזרחי ישראל, יפגוש משטרה חזקה, נחושה והתקפית. אני מברך את המפכ"ל, את מפקד מחוז הדרום ואת כלל השוטרים, הלוחמים ואנשי המשמר הלאומי על הפעילות המרשימה. נמשיך לרדוף את ארגוני הפרוטקשן עד שנמגר את התופעה".