נחשף הסוד לעצירת הזדקנות המוח? מחקר חדש מעלה כי למידת שפה או שפות נוספות, מסייעת להאט את הזדקנות המוח ולשמור אותו צעיר ב-6 עד 13 שנים.

צוות חוקרים מספרד, צ'ילה, ארגנטינה ואירלנד ביצעו מחקר בקרב תושבי חבל הבסקים בספרד, שרבים מהם מדברים מספר שפות וביניהן ספרדית, בסקית, צרפתית, אנגלית ועוד.

החוקרים השוו את הגיל הכרונולוגי מול המצב הנוירולוגי של המוח, ומצאו כי לימוד שפות נוספות מסייע לשמור על המוח צעיר יותר.

מחברי המחקר טוענים כי אלו שדיברו שתי שפות היו בעלי מוח שנראה צעיר בשש שנים מאלה שדיברו רק שפה אחת. אנשים שדיברו שלוש שפות נהנו ממוח צעיר בשבע שנים מאלו שדיברו שפה אחת בלבד, ואנשים שדיברו ארבע שפות נהנו מיתרון עצום של מוחות צעירים ב-13 שנים. הם גם ניתחו את הנתונים בהתאם למספר פרמטרים נוספים, בהם גיל, השכלה ועוד.

ד"ר לוסיה אמורוסו, מהמרכז הבאסקי לקוגניציה, מוח ושפה בסן סבסטיאן, אמרה ל"גרדיאן" הבריטי על תוצאות המחקר, כי "במילים פשוטות, אנשים שדיברו יותר שפות נטו להיות בעלי מוח שנראה צעיר מהצפוי לגילם הכרונולוגי. ההשפעה לא הייתה קשורה רק למספר השפות המדוברות. שליטה גבוהה יותר בשפה ורכישה מוקדמת יותר של שפה שנייה היו קשורות גם להזדקנות מוחית מאוחרת יותר. זה מצביע על כך שחוויה רב-לשונית חשובה. זה לא רק עניין של להיות דו-לשוני או לא, אלא עניין של עומק ומשך חוויית השפה".