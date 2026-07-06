הרכב ההפוך במחצבות נטוף דוברות כבאות והצלה

לוחמי אש ומתנדבים רבים ממרחב בנימין פעלו הבוקר (שני) במבצע חילוץ מורכב להצלתו של נהג אשר נפל עם רכבו מצוק תלול בגובה של עשרה מטרים בתוך מתחם מחצבות נטף שבבנימין.

צוותי החירום הראשונים שהגיעו לזירת האירוע המבהילה דיווחו כי בעקבות הנפילה העוצמתית, הרכב התהפך לחלוטין ונחת על גגו, כאשר בתוכו נמצא הנהג כשהוא פצוע ולכוד.

הכוחות בשטח הבינו מייד את גודל הסכנה והחלו לפעול בנחישות ובמהירות לביצוע פעולות חילוץ קריטיות באמצעות כלי חיתוך ייעודיים, תוך שמירה קפדנית על בטיחותו הרפואית של הנהג ועל בטיחותם של הצוותים הפועלים בשיפוע המצוק.

מפקד האירוע בשטח, רשף עזרא עמק, תיאר את רגעי הדרמה ואת שיקולי המקצועיים שנלקחו בזירה: "מדובר בנהג אשר תוך כדי עבודתו השוטפת במחצבה התהפך עם רכבו ונפל מגובה משמעותי של עשרה מטרים ישירות על גג הרכב. עם הגעתי לזירת האירוע ביצעתי הערכת מצב מהירה עם שאר גורמי הרפואה, אשר בסיומה התחלנו מיד את פעולות החילוץ המאסיביות של הנהג הלכוד.

הפעולות כללו שימוש בכלים הידראוליים כבדים, תוך שאנו מסירים לחלוטין את דלתות הרכב ומייצרים מרחב הגנה בטוח ואופטימלי להוצאת הנהג מבלי להחמיר את פגיעותיו. עם סיום פעולות החילוץ המוצלחות, הועבר הפצוע לטיפול רפואי ראשוני ופונה בשל אופי הפציעות והגישה המורכבת לשטח באמצעות מסוק ישירות לבית החולים", סיכם.