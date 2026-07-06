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הוא צלל בסקרים, הסתבך במשבר הגיוס, והיה נדמה שאין לו דרך חזרה אל מעל אחוז החסימה - ופתאום בצלאל סמוטריץ' מצליח להתייצב עם ארבעה ואפילו חמישה מנדטים.

מה גרם לזינוק המחודש של מפלגת הציונות הדתית, כיצד היא יכולה להמשיך את המגמה והאם היא תלויה בבנימין נתניהו?

עומר רחמים, מנהל הקמפיין של מפלגת הציונות הדתית, מסביר: "בחודש האחרון אנחנו רואים שהקמפיין של איזנקוט להישאר בשקט נגמר. כי גולן מדבר, לפיד מדבר ובנט מדבר. מצד שני ההישגים נראים עכשיו באופן ברור".

היועץ האסטרטגי ברל'ה קרומבי מוסיף: "מה בצלאל סמוטריץ' עשה ארבע שנים מאז תחילת הממשלה? לא שמעו אותו מדבר מסרים של קמפיין או יוצר נרטיב. בחודשיים האחרונים הוא עושה את זה ומתחיל לייצר מומנטום לטובתו. אנשים אומרים 'אולי הוא לא מגניב, אבל הוא ביצועיסט? אומר את המסרים שלי? מבין מורכבות? אז אני איתו".

עם זאת, לדעתו, נתניהו עלול ללחוץ לריצה משותפת עם עוצמה יהודית - אם ירגיש שמפלגתו של סמוטריץ' נחלשת. "אמרתי לגורם בציונות הדתית - לא אתם קובעים ולא איתמר קובע - רק ראש הממשלה יחליט. נתניהו יעדיף לכתחילה שהשניים ילכו בנפרד. ככל שהוא יראה שסמוטריץ' מתייצב ושומר על ארבעה עד חמישה מנדטים - הוא יעדיף ריצה נפרדת שלהם".