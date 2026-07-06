קמפיין גיוס המונים נפתח בימים אלו למען ארי יוסף, ילד מתוק בן 5 המתמודד עם תסמונת מרפן - מחלה גנטית נדירה שפגעה בלבו.

ילד בן 5 נלחם על חייו. יחד נוכל לתת לו את ההזדמנות לגדול. לתרומות לחצו כאן>>>

לאחר חודשים של בדיקות והתייעצויות עם מומחים בארץ ובעולם, התברר כי ארי יוסף חייב לעבור בדחיפות ניתוח לב פתוח מורכב. בשל מורכבות המקרה, הניתוח אינו יכול להתבצע בישראל, והוא צפוי לעבור אותו בבית חולים לילדים בניו יורק.

בשבעה באוקטובר פתחה משפחת אליאסים את ביתה בפני רבים מניצולי מסיבת הנובה, שנמלטו מהתופת וביקשו מקום בטוח. ברגעים הקשים ביותר הם בחרו לפתוח את הלב ואת הבית למען אחרים.

כעת, המשפחה היא זו שנזקקת לעזרת עם ישראל. בני המשפחה פונים לציבור בבקשה להיות שותף במימון הניתוח וההוצאות הרפואיות, כדי להעניק לארי יוסף את הסיכוי לחיים.

"כל תרומה, בכל סכום, היא שותפות בהצלת חיים", אומרים בני המשפחה. "אנחנו מאמינים שבכוחה של הערבות ההדדית בעם ישראל לעזור לנו לעבור את התקופה הקשה הזו ולהעניק לארי יוסף את הניתוח שהוא כל כך זקוק לו."

הלב של ארי יוסף זקוק לניתוח. הלב שלכם יכול לעזור שזה יקרה. לתרומות לחצו כאן>>>