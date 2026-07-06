בחור ישיבה בן 17 התמוטט אמש ואיבד את הכרתו בתוך מבנה ישיבת חב"ד שברחוב חסם ברחובות.

צוותי רפואה דחופה שהוזעקו למקום מצאו את הנער כשהוא ללא דופק וללא נשימה, והחלו לבצע בו פעולות מצילת חיים.

חובשי איחוד הצלה ומגן דוד אדום שהגיעו ראשונים לזירה העניקו לנער טיפול רפואי ראשוני ופתחו בסבב פעולות החייאה מתקדמות. הטיפול בשטח כלל עיסויי חזה, הנשמות ממושכות ומתן שוקים חשמליים באמצעות מכשיר דפיברילטור (מפעם), עד להחזרת הדופק.

יהונתן שרעבי, כתריאל כהן ואיילה יצחקי, חובשי איחוד הצלה שהשתתפו בפעולות המורכבות, סיפרו כי מצאו את הנער כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין.

החובשים דוד משה טייטלבוים ובני למדן הוסיפו כי לאחר ייצוב ראשוני בשטח, פונה הצעיר בדחיפות בניידת טיפול נמרץ לחדר ההלם במרכז הרפואי קפלן בעיר, תוך שצוותי הרפואה ממשיכים בפעולות החייאה גם במהלך הנסיעה.

נכון לשעה זו, מצבו של הנער מוסיף להיות קשה ומורכב. בני משפחתו ומכריו בישיבה מבקשים מהציבור הרחב לקרוא פרקי תהילים ולהתפלל לרפואתו.

שמו לתפילה: זיו משה בן מירב בתוך שאר חולי ישראל.