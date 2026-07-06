יש עסקאות בירושלים שצריך להסביר על המיקום, ויש את נחלאות. מי שהסתובב בסמטאות העתיקות, בין הבתים ההיסטוריים, החצרות הפנימיות, בתי הכנסת הקטנים והשכנים שמכירים אחד את השני בשם - מבין למה השכונה הזו הפכה לאחת המבוקשות בירושלים.

הקרבה לשוק מחנה יהודה, שהפך בעצמו ממתחם קניות למוקד החיים התוססים של העיר, רק חיזקה את המעמד הזה. התוצאה: ביקוש קבוע למגורים ולשכירות מצד סטודנטים, זוגות צעירים, משפחות ותיירים כשדירה של 35 מ"ר מושכרת ב-4400 ש"ח לחודש!

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הבעיה של מי שרוצה לקנות בנחלאות היא לא הביקוש - אלא ההיצע. השכונה בנויה וצפופה, רוב הנכסים עוברים בירושה או נמכרים בשקט בין מכרים, ודירות חדשות כמעט שאינן נבנות בה. דירות ישנות בנות 50 מ"ר נסחרות כיום במחירים גבוהים מאוד למ"ר ועדיין נחטפות.

דירה אחת, שבעה רוכשים

על הרקע זה בולטת עסקה שמתגבשת בימים אלה בלב השכונה: דירה אחת בלב נחלאות שתירכש ע"י שבעה משקיעים ותהפוך לבניין בוטיק חדש בן 7 דירות בלבד, עם מעלית, ממ"ד וסטנדרט בנייה גבוה בתוך המרקם ההיסטורי של נחלאות.

את הקבוצה מגבש היזם דביר דימרי, בעלים של קרנות השקעה ומייסד קהילת הנדל"ן "יותר נדל"ן משכל" שליווה עד היום 10 עסקאות דומות בנחלאות.

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המודל הוא פשוט - במקום שיזם ירכוש את הנכס, יבנה וימכור לרוכשים עם הרווח היזמי בפנים, שבעה רוכשים נכנסים יחד לעסקה, רוכשים את הנכס גם נהנים מדירה חדשה וגם ונהנים מהרווח היזמי.

"הרווח היזמי לא נעלם - הוא פשוט נשאר אצל הרוכשים", מסביר דימרי. "זה מה שמייצר את הפער ממחיר השוק כ-15% פחות מהמחיר שנחלאות מוכרת".

"מי שמחפש עסקה מהירה או פריסייל עם מינימום הון זה לא האירוע", מדגיש דימרי . לדבריו, העסקה מתאימה לשני סוגי רוכשים: מי שחולם לגור בנחלאות ולא מצא דרך להיכנס לשכונה, ומשקיעים שמבינים שנכס חדש בשכונה ללא היצע הוא נכס שמחזיק ערך לאורך זמן שגם מכניס תשואה גבוהה כל חודש.

מכיוון שמדובר ב-7 יחידות בלבד, התהליך מתנהל בפגישות אישיות ולא במכירה פתוחה. מי שעומד בתנאי הסף ומעוניין לבחון את העסקה מוזמן להשאיר פרטים, לקבל את מסמכי הפרויקט המלאים ולקבוע פגישה במשרדי החברה, הנמצאים דקות ספורות מהפרויקט, כולל אפשרות לביקור בשטח.

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