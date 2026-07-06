חבר הכנסת ד"ר מנסור עבאס, יו"ר "הרשימה הערבית המאוחדת" (רע"מ), מנתח את התנאים שבהם מפלגתו תוכל לשמש הגורם שישלים את המנדטים החסרים להקמת הקואליציה הבאה.

במאמר בפייסבוק ציין עבאס כי נדרשים שני תנאים לכך. הראשון שבהם הוא מסר ותוכנית פעולה שיחזקו את המעמד והלגיטימיות של רע"מ בעיני הציבור הערבי והיהודי כחלק מקואליציה.

לדברי עבאס, תנאי זה כבר הושג, כפי שמלמדים סקרי דעת הקהל, שלפיהם כ-70 אחוזים ממצביעי מפלגות האופוזיציה היהודיות תומכים בממשלת שינוי בהשתתפות רע"מ, וכן יותר מ-70 אחוזים מהמצביעים הערבים.

התנאי השני, על פי עבאס, הוא הגדלת כוחה של רע"מ לכדי 7 מנדטים בבחירות הקרובות, כדי שתוכל להוות לשון מאזניים. לדבריו, סקרי דעת הקהל מלמדים כי לקואליציית הימין חסרים 10 מנדטים להקמת ממשלה, ואילו גוש השינוי, יחד עם המנדטים של רע"מ, יוכל להקים קואליציה הנשענת על 64-65 מנדטים.

על בסיס זה קובע עבאס כי היעד המרכזי של רע"מ הוא לפעול להשגת לפחות 7 מנדטים בבחירות הקרובות, כדי לאפשר גוש חוסם שיביא לנפילת ממשלת הימין ולמנוע מנתניהו להפיל את ממשלת השינוי שתוקם לאחר הבחירות.

לאחרונה נכשלו השיחות בין שלוש המפלגות הערביות האחרות לבין רע"מ להקמת רשימה ערבית משותפת, ונראה כי רע"מ מעוניינת להתמודד בבחירות ברשימה נפרדת.