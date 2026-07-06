שורדת השבי ילנה טרופנוב התראיינה היום (שני) ברשת ב' ושיתפה בתחושותיה בעקבות חתונת בנה, שורד השבי סשה טרופנוב, עם בחירת לבו שורדת השבי ספיר כהן.

בריאיון בתוכנית "בחצי היום"סיפרה טרופנוב: "זה היה אירוע ממש מרגש ושמח, התפללנו לזה כל כך הרבה זמן. הרגשתי שזה כמו חלום טוב. כל מי שהיה איתנו בתקופה הקשה הזאת בא לשמוח איתנו. כולם רקדו והיה ממש מרגש."

במהלך הריאיון סיפרה ילנה על ציור שציירה לה אמיליה אלוני בזמן שהותן המשותפת בשבי חמאס, שבו תיארה את חתונתם של סשה וספיר עוד לפני שאימם ידעה אם בנה בחיים. "היה לי מאוד חשוב להבריח את הציור הזה מהשבי ולשמור אותו, כי זה נתן לי תקווה שזה יקרה," גילתה ילנה. כשנשאלה כיצד הצליחה להוציא את הציור למרות האיסור על החזקת פתקים, השיבה: "החבאתי אותו מתחת לחולצה. אמרתי יהיה מה שיהיה, לא אכפת לי."

ילנה שיתפה גם בהחלטה האישית והכואבת שקיבלה לאחר שחרורה, שלא לעלות לקברו של בעלה, ויטלי טרופנוב, שנרצח ב-7 באוקטובר, עד שבנם סשה יחזור מהשבי. "אמרתי לעצמי: או שאני הולכת עם הבן שלנו, או שאני הולכת לשכב לידו. לא רציתי ללכת לבד," אמרה. היא הוסיפה כי רק לאחר שובו של סשה, עלו יחד עם אמו ואחיו של ויטלי לקבר לספר לו על החתונה והוסיפה: "הוא היה חסר אתמול, אבל אני בטוחה שהוא ראה אותנו מלמעלה".

על השינוי שעבר בנה לאחר התקופה הממושכת והקשה בשבי, סיפרה ילנה: "הוא חזר בן אדם הרבה יותר רגיש וגם מאמין. הוא היה שם 498 יום, מתוכם 495 ימים לבד. הוא אמר שהיה לו המון זמן לחשוב על החיים ולעשות חשבון נפש. הוא חזר בן אדם טוב יותר." לדבריה, הזוג הצעיר מתכנן כעת לבנות את ביתו ולקדם תוכניות לעתיד. "הם מתכננים לבנות בית, ואני מקווה שבעזרת השם גם להביא ילדים. הכי חשוב להם עכשיו זה פשוט לגדול ולהתפתח בחיים".