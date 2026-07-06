צביקה גרינגליק: החוק נוגע לכסף, לא ללימוד תורה ערוץ הכנסת

צביקה גרינגליק, אביו של סרן (במיל') שאול גרינגליק שנפל בקרב רצועת עזה מחה בדיון בועדת הכנסת נגד חקיקת חוק יסוד לימוד תורה.

"לימוד תורה קיים לפני החוק. לא היה חוק ולמדנו תורה וגם הלכנו לצבא", סיפר גרינגליק. "בקורס מפקדי טנקים, היה לנו טנק שהיינו בו הרב רא"ם הכהן, הרב יובל שרלו, אנוכי ואדם נוסף. למדנו תורה עם פנס בטנק או בחדר כשמתים לישון. ראיתי שם מה זה לימוד תורה. סמ"פ, שמנהל פלוגה, ומגיע בכל דקה פנויה ופותח את הגמרא ולומד. אני לא רואה שום דבר על זה בחוק. אני רואה שלימוד תורה הופך לערך - אבל למה? כי עד היום הוא לא היה? אלה שלומדים תורה בתנאים שאני דיברתי עליהם לא מופיעים בחוק".

גרינגליק ציין כי מטרת החוק ברורה ואינה קשורה ללימוד תורה. "אנחנו יודעים מה עומד מאחורי החוק הזה. אנחנו לא מטומטמים. הכסף מדבר. כשמחוקקים חוק עבור כסף אז מביאים דברים בחשבון וגם העם יעשה את החשבון עם אלה שעושים מהתורה חשבון".

הוא הודה "תהיה לי בעיה ללמוד גמרא עכשיו. אני אוהב גמרא ושנים היה אצלי שיעור של בחור חרדי בבית. עכשיו אני אדע שיש לומדי תורה שכשהם לומדים גמרא המחשבה שלהם תהיה כמה הרוויחו באותו יום. אני יכול ללמוד את הגמרא הזו? כשיש בה מחשבה שהיא לא קשורה בכלל ללימוד תורה? שיש לה ערך - אבל רק כספי? כשלומדים תורה לא נכון, מדברים על הרמטכ"ל כמו ששמענו רב אחד מדבר ורב שני מעודד אותו".