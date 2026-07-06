ממשלת חמאס ברצועת עזה הודיעה היום על התפטרותה, במטרה לאפשר לוועדת טכנוקרטים ליטול את האחריות לניהול הרצועה.

בחמאס הבהירו כי כלל עובדי משרדי הממשלה ימשיכו בתפקידיהם תחת ניהולה של הוועדה.

גורמים בכירים בישראל התייחסו להודעה ואמרו כי מדובר "בלא יותר מספין חסר משמעות ותרגיל למשיכת זמן שנועד לאפשר את כניסת הוועדה הטכנוקרטית לעזה".

"קיבלנו כבר אתמול מגורמים בעזה את האינדיקציה שזה מה שיקרה, אבל גורמים פלסטינים אמרו לנו שזה צעד סמלי בלבד שנועד להראות מראית עין של התקדמות למתווכות. בפועל כל הפקידים נשארים בתפקידם וחמאס ממשיכה לשלוט. מבחינתה המהלך נועד לאפשר את כניסת הוועדה הטכנוקרטית בתנאים שנוחים לחמאס, שממשיך לנהל את העניינים מאחורי הקלעים".

דובר חמאס ברצועה, חאזם קאסם, אמר בריאיון לערוץ "אל-ערבי", "ההחלטה להתפטר מראשות ועדת החירום הממשלתית היא החלטה חשובה, התומכת בטענת התנועה כי לא תהיה חלק מהסדרים של היום שאחרי המלחמה ברצועת עזה". לדבריו, מדובר במסר שנועד לאפשר לוועדה הלאומית לניהול הרצועה להתחיל את עבודתה, לרבות הכנסת סיוע הומניטרי וקידום פעולות השיקום.