הפדרציה של הקהילות היהודיות בספרד הודיעה כי היא בוחנת נקיטת הליכים משפטיים בעקבות תקרית שאותה הגדירה כאחד ממקרי האנטישמיות החמורים שאירעו בשנים האחרונות בברצלונה.

על פי הודעת הארגון, האירוע התרחש בליל שישי לאחר שקבוצת יהודים מצרפת יצאה מבית הכנסת בתום תפילת השבת וסעודת השבת.

לפי הודעת הפדרציה, שניים מחברי הקבוצה, שניתן היה לזהותם כיהודים בשל חבישת כיפה, ובהם אחד בלבוש חסידי, היו יעד לקריאות גנאי ולמרדף שנמשך, לטענתם, קרוב לשעה וחצי בדרכם למלון. על פי העדויות שנמסרו, אישה שעטתה כאפייה פלסטינית רדפה אחריהם, קראה לעברם קריאות אנטישמיות וירקה לעברם שוב ושוב.

בהמשך, כך נטען, הצטרפו למרדף עשרות בני אדם, חלקם רכובים על אופניים, קורקינטים ואופנועים. לפי העדויות, הם קראו לעבר חברי הקבוצה בין היתר "יהודים אינם רצויים בברצלונה", "רוצחי תינוקות" ו"רצח העם הישראלי", ומנעו מהם להתקדם עד שהצליחו להיכנס למלון, שם מנעו אנשי האבטחה מההמון להיכנס למתחם.

הפדרציה של הקהילות היהודיות בספרד והקהילה היהודית בברצלונה קראו לכל מי שהיה עד לאירוע או מחזיק בתיעוד מהטיילת, מאזור הנמל האולימפי או מסביבת מלונות Sofitel ו-Arts בליל האירוע, להעביר את החומרים לידי הקהילה היהודית.