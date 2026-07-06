תא"ל (מיל') דדי שמחי סיפר בראיון ל-103fm על המגעים המתקדמים בינו לבין יו"ר מפלגת כחול, רא"ל (מיל') בני גנץ, במטרה לייצר חיבור פוליטי חדש. לפי שמחי, השניים כבר סיכמו על קווי היסוד של השותפות ועל הנהגה משותפת של הרשימה.

"זה לא שמאל וימין, אני ובני גנץ במגעים מאוד מתקדמים, גם עם יועז אנחנו עדיין במגעים", ציין שמחי והוסיף: "בני יהיה ראשון, אני שני. אני חושב שברשימה שלא תקבל 40 מנדטים לראשות הממשלה אין באמת חשיבות למקום הראשון או השני. אנחנו מסוכמים על הנהגה משותפת ביחד". שמחי הבהיר כי המטרה המרכזית היא לשבור את חלוקת הגושים הקיימת ולהקים ממשלה ציונית רחבה.

בנוגע למגעים עם יועז הנדל, הסביר שמחי כי קיימת מחלוקת בנושא הישיבה עם המפלגות החרדיות, אולם הכחיש את הדיווחים על פיצוץ בשיחות. שמחי סיפר כי שוחח עם הנדל והשניים מנסים למצוא פתרונות למחלוקות שנותרו בתוקף. "האם אנחנו הגענו להסכמות? עדיין לא. נאה דורש ונאה מקיים. אם אני אומר שאין חרמות אז אין חרמות", דברי שמחי. הוא הוסיף כי אחרי ה-7 באוקטובר אין מקום למפלגות ערביות בממשלה.

שמחי נשאל גם על האפשרות לחזרתו של חילי טרופר והשיב "עם חילי זה מורכב. אם חילי ירצה לבוא ולהתכנס למה שאנחנו רוצים, זרועותינו פתוחות לכולם". לגבי האפשרות שהרשימה תשלים רוב של 61 חברים עבור ממשלה צרה של אחד הצדדים, הבהיר שמחי כי הם לא ישלימו רוב כזה לאף צד, אלא יכפו אחדות רחבה. הוא העריך כי בשטח ההפקר ישנם כ-9 עד 10 מנדטים שיאפשרו להם להוביל למהלך זה.