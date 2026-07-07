זה נחמד שאנשי מקצוע רוצים להציל את הרווקים מעצמם. העניין הוא שלפעמים, לא פחות חשובה, היא התחושה שהם לא לבד, ושאנשי המקצוע נמצאים איתם יחד בקושי ובמורכבות. מכאן הדרך לפתרון פשוטה וקצרה להפליא.

אבינועם הרש, על תובנות שקיבל מרווקים ורווקות ששיתפו אותו בתסכול ובכאב האמיתיים שלהם.

כולנו מכירים את הדינמיקה הזו: הציבור רואה רווק או רווקה בני שלושים פלוס, ומיד מתחיל "מבצע חילוץ". באים עם רשימות, עם עצות מנוסות, עם משפטים בסגנון "אולי תתפשרי?" או "הבעיה היא הבררנות שלך".

באים מלמעלה, מעמדת המנצח שבידו הפתרון, אל עבר הצד שבידו ה"בעיה". בואו נניח לזה לרגע: הרווקות אינה תקלה טכנית במערכת, היא החיים עצמם. ולחיים האלה, במיוחד בעולם המורכב של היום, יש משקל.

זהו מסע של התמודדות עם בדידות, עם ציפיות חברתיות שוחקות ועם שאלות קיומיות. כשאנחנו פונים לרווקים בגישה מתנשאת, אנחנו לא עוזרים, אנחנו מנכרים. רווקים בימינו הם אנשים אינטליגנטיים, מודעים לעצמם, שחיים במציאות לא פשוטה. מה שהם מחפשים מעל הכול הוא אותנטיות. רווקים מזהים מקילומטרים את ה"עזרה" שנועדה רק כדי לסמן וי, את האנשים שרוצים להרגיש טוב עם עצמם על חשבון הכאב שלהם.

הפתרון לא נמצא בתוכניות אקסל או בהטפת מוסר. הוא מתחיל בשינוי גישה פשוט, אבל כזה שדורש אומץ: "עמם אנוכי בצרה". זה לא אומר להזיל דמעה ולהישאר פסיביים, זה אומר לבוא בגובה העיניים. להבין שהמקום שבו הם נמצאים הוא לגיטימי, גם אם הוא כואב.

כשבאים לעזור, צריך להגיע עם ענווה אמיתית. לא ממקום של "אני יודע מה טוב בשבילך", אלא ממקום של "אני כאן איתך בתוך המציאות הזו". שיחה אמיתית עם רווקים לא צריכה להתחיל ב"למה אתה עדיין לבד?", אלא ב"איך אתה עובר את התקופה הזו?".

כשאנחנו מדברים איתם כבני אדם שווים, ולא כאובייקטים לתיקון, נפתחות דלתות. האותנטיות הזו היא כרטיס הכניסה היחיד ללב שלהם. לפעמים, העזרה הכי גדולה שאנחנו יכולים להציע היא פשוט הכרה בקיום שלהם. לא עוד סטטיסטיקה, לא עוד פרויקט, אלא בן אדם שמחפש קשר, חיבור ושותף למסע.

בפעם הבאה שאתם פוגשים רווק או רווקה, הניחו את העצות המוכנות מראש בכיס. תסתכלו להם בעיניים, תקשיבו בלי לתייג, ותזכרו: הם לא צריכים שמישהו יציל אותם, הם צריכים מישהו שיהיה איתם.

למה?

טוב, זה די פשוט: כשאנחנו בתוך הצרה ביחד, המרחק אל הדרך החוצה מתקצר פלאים.



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