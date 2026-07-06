השחקנית אלונה סער ממשיכה להביע את עמדתה בנוגע למצב הפוליטי ומבקרת את הממשלה שבה חבר אביה, שר החוץ גדעון סער.

בסטורי שפרסמה היום (שני) בחשבון האינסטגרם שלה, התייחסה סער לדיווחים על החרפת המשבר החוקתי בישראל. היא שיתפה ידיעה על כך שהממשלה לא צפויה לכבד את פסיקת בית המשפט העליון, וצירפה ביקורת נוקבת על התנהלות השרים.

סער העלתה צילום מסך של ידיעה חדשותית המציגה את תמונותיהם של שר המשפטים יריב לוין, שר התקשורת שלמה קרעי ויו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן. מתחת לתמונתם הופיעה הכותרת המדווחת על המשבר החוקתי המסתמן, לפיה "הממשלה הודיעה - לא נכבד את פסיקת בג"ץ בנושא הרשות השנייה".

על גבי הפרסום בחרה סער לכתוב לעוקביה, "לפני כמה שנים זה נראה היה לנו מטורף שממשלה תדבר ככה. אבל הממשלה הנוכחית הכינה כה יפה את היסודות בעזרת שקרים וקונספירציות, שכבר לא רועדת האדמה היום כשהם מודיעים שלא יכבדו פסיקת בג"ץ".

את הסטורי חתמה השחקנית בעקיצה על התנהלות נבחרי הציבור, כשהוסיפה: "איזה מביך שזאת הממשלה שלנו, איזו פדיחה".