ראש הממשלה בנימין נתניהו הצליח להשיג את מבוקשו ובסיכום עם יו"ר מרכז הליכוד הוא יקבל שמונה שיריונים ב-25 המקומות הראשונים לכנסת ושניים נוספים עד למקום ה-40.

בפגישה שקיימו השניים בביתו של כ"ץ נקבע כי ייתכן שתוקם ועדה מסדרת שתותיר את מרבית חברי הכסת המכהנים במקומותיהם. עוד סוכם כי חברות כנסת יוכלו להתמודד במחוזות - אם יחששו שידורגו במקום נמוך.

מוסדות הליכוד אמורים להצביע בשבוע הבא על הצעת החלטה בנושא שתגובש עד אז באופן סופי.

בחודש שעבר העלה נתניהו הצעה לביטול הפריימריז באופן חד פעמי והעברת הכוח לבחירת הרשימה לידי ועידת המפלגה. ההצעה עוררה זעם רב הן בקרב חברי כנסת והן מצד חברי ליכוד אחרים.

הבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת עתידות להיערך ב-4 באוגוסט.