ביקורו הקרוב של הנסיך הארי בבריטניה נפתח במבוכה חדשה, לאחר שהתברר כי לא יתארח בארמון בקינגהאם במהלך שהותו בלונדון.

בעוד שבסביבתו של הדוכס מסאסקס טענו כי הוזמן להתארח במעון המלכותי, בארמון הבהירו כי ההצעה אינה תקפה עוד, משום שלא התקבלה תשובה במועד שנקבע.

לפי מקורות מלכותיים, צוותו של הנסיך לא אישר את ההזמנה עד לסוף השבוע האחרון, ובשל צורכי ההיערכות והאבטחה הנדרשים לאירוח בארמון, הוחלט כי לא ניתן עוד להעמיד את המקום לרשותו. מנגד, דובר מטעמו של הארי מסר כי אנשי הצוות הבינו שההצעה עצמה בוטלה, והגדיר את ההתפתחות כ"מאכזבת במיוחד".

הנסיך הארי מגיע לבריטניה לקראת קידום משחקי אינוויקטוס, תחרות בינלאומית לחיילים משוחררים ופצועים, הצפויה להתקיים בשנה הבאה בברמינגהם. במהלך ביקורו הוא צפוי להשתתף גם באירועי צדקה ולבקר בבית החולים לילדים בעיר ובמרכז התערוכות הלאומי, שיארח את המשחקים.

הארי יגיע לבריטניה לבדו, ללא רעייתו מייגן מרקל וללא ילדיהם, ארצ'י וליליבט. ההחלטה מגיעה לאחר שנקבע כי בני המשפחה לא יהיו זכאים לאבטחה משטרתית במימון המדינה - סוגיה שהפכה בשנים האחרונות לאחד ממוקדי המחלוקת בין הדוכס לבין הרשויות בבריטניה.

העימות סביב האבטחה החל לאחר שהנסיך הארי ורעייתו פרשו מתפקידיהם כבני משפחת המלוכה הבכירים בשנת 2020 ועברו להתגורר בארצות הברית. מאז מנהל הארי מאבק משפטי וציבורי בניסיון לשנות את מדיניות האבטחה, ואף הצהיר בעבר כי אינו מוכן להביא את משפחתו לבריטניה ללא סידורי ביטחון מתאימים.

על פי הדיווחים, בהמשך ביקורו צפוי הארי להגיע גם לאלטורפ, אחוזת משפחתה של אמו המנוחה, הנסיכה דיאנה. בעבר דווח כי ביקש להביא לשם גם את רעייתו וילדיו כדי לפקוד את קברה, אולם בשלב זה לא ברור אם ביקור כזה יתקיים וממילא גם לא אם תתאפשר פגישה בין המלך צ'ארלס לנכדיו.