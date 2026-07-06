סרטון וידאו מטהרן, על רקע הלוויית המנהיג העליון שחוסל עלי חמינאי, הציג איראנים הנושאים פוסטרים ועליהם תמונות של אישים אמריקנים המיועדים לחיסול.

התמונות כללו בין היתר את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, המיליארדרית הישראלית-אמריקנית מרים אדלסון, הסנאטור לינדסי גרהאם, מארק דובוביץ' ממכון המחקר FDD, והעיתונאים היהודים בן שפירו ולורה לומר.

על התמונות של המיועדים לחיסול צוירה כוונת רובה, ולצידה נכתב: "במוקדם או במאוחר ראשיכם יותזו".

העיתונאית היהודייה לורה לומר האשימה ערוץ טורקי ברשת X בהפצת סרטון הווידאו, שלדבריה מעודד מוסלמים לבצע פעולות התנקשות, כולל נגדה. "קמפיין ההשפעה האיסלאמי הזר ממשיך", הזהירה.

איראן, באמצעות משמרות המהפכה, ניסתה לפחות פעמיים להתנקש בחייו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

ביולי 2024 נעצר אזרח פקיסטני שקשור למשמרות המהפכה לאחר שניסה לשכור רוצחים למשימה זו, ובסתיו אותה שנה אזרח איראני קיבל הנחיה ישירה ממשמרות המהפכה לתכנן התנקשות בטראמפ לפני הבחירות.