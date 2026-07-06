השר סמוטריץ' בישיבת הסיעה: הגורם שמוביל למשבר חוקתי - גלי בהרב מיארה צילום: דוברות

יו"ר מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', התייחס בפתח ישיבת סיעתו להחלטת הממשלה בנוגע לפסיקת בג"ץ על הרשות השנייה.

"בימים האחרונים אני שומע דיבורים וכותרות על משבר חוקתי. הגורם היחידי שמוביל למשבר חוקתי זו גלי בהרב מיארה. מאז הקמת הממשלה הנוכחית, היועצת המשפטית לממשלה שהודחה מתפקידה כדין, החליטה לפעול באופן מכוון וממוקד לסיכול הממשלה הנבחרת. היא פועלת בניגוד לחוק, באופן שמעורר חשש אמיתי להפרת אמונים ולשימוש בכוח המשרה לרעה. היא מסכלת במזיד כל מינוי ומהלך של המחנה הלאומי, כאשר המטרה שלה היא אחת - לזרוע כאוס במדינה ולהצר את צעדי ממשלת הימין הנבחרת", האשים סמוטריץ'.

הוא הוסיף "זו הסיבה שהיא רדפה לשווא את ראש השב"כ ואת ראש המוסד - ללא שום ביסוס. בזמן שהיא מפריעה לעבודתם החוקית של נבחרי ציבור היא מגנה על חברתה הפצ"רית שהודתה שעברה על החוק והתירה למרבה החרפה את דמם של לוחמי צה"ל".

"גלי כבר מזמן היתה צריכה לשבת בחדר החקירות. בגיבוי של מפלגת בג"ץ, גלי בהרב מיארה וחבורת עריצי המשפט שסביבה מדרדרים אותנו לפי תהום ומובילים אותנו למשבר חוקתי מסוכן. אנחנו לא ניתן להם את התענוג הזה", הדגיש סמוטריץ'. "המחנה הלאומי לכל אורך הדרך, עוד מימי בגין והאלטלנה נהג באחריות ובממלכתיות כשהצד השני החליט לחצות כל גבול. ראינו את סירובי הפקודה, המדורות באיילון ופירוק המדינה"

השר הגיב לאזהרות של הנשיא הרצוג מפני פגיעה בדמוקרטיה. "הנשיא הרצוג יודע, לאילו פשרות מרחיקות לכת הימין היה מוכן ללכת על מנת למנוע מלחמת אחים ולהגיע להסדרת היחסים בין הרשויות. בצד השני נתקלנו בסירוב מוחלט. אדוני הנשיא, אל תצטרף לקמפיין הכאוס של האופוזיציה נגד הממשלה רגע לפני בחירות. אני מצפה ממך להוביל קו אחראי שמכריח את הצד השני לרדת מהעץ עליו הוא טיפס. תקרא לבג"ץ לא להתערב באופן בלתי חוקי וחסר סמכות בהחלטות הממשלה והכנסת".

הוא ביקש להעביר גם מסר לאזרחים. "התשובה לרדיפה האינסופית של גלי בהרב מיארה ומפלגת בג"ץ, תלויה רק בכם. אם נביא ניצחון ענק בקלפי, נשלים את הרפורמה המשפטית ונמנע מהם להפוך אותנו לדיקטטורה משפטית. אם חלילה הימין יפסיד, ממשלת השמאל בראשות איזנקוט תהפוך את המציאות תוך כמה חודשים. החוות והישובים החדשים יפונו, ויתחיל התהליך להקמת מדינת טרור פלסטינית. להם גלי בהרב מיארה לא תפריע ולא תוציא חוות דעת סותרות. אבל לא רק זה, גם המכינה בעלי תיסגר, המתקפה הפראית על ישיבות ההסדר תמשיך והמקוואות יסגרו. לא אני אומר את זה. יאיר גולן ושותפיו הטבעיים של איזנקוט אומרים את זה. צריך להקשיב להם".