בירושלים מתקיים אחר הצהריים (שני) חידון התנ"ך השנתי לילדים של תנועת הנוער אריאל בהנחייתו של עידו טאובר ובשילוב שאלות מיוחדת לקהל בבית.

החידון מתקיים השנה בסימן "מאמינים בטוב" על הבחירה בפן החיובי ובהוספת טוב. חידון הבנים מתקיים בשעה זו ומיד אחרי ייערך חידון הבנות בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ובמעמד סגן ראש עיריית ירושלים אריה קינג.

במהלך החידון יוכלו לגולשי ערוץ 7 להשתתף מרחוק ולענות על שאלות מיוחדות שיופנו לצופים בחידון מהבית. השאלות בחידון ישלבו פרקים מהתנ"ך, נושאים בני זמננו ו'קריאה להאמין בטוב, לראות טוב ולעשות טוב' לאורם של גיבורי התנ"ך.

אלחנן וולף מזכ"ל אריאל אמר: "אנו זוכים לפעילויות רבות, ועשייה ברוכה של טוב בכלל הסניפים, אך אירוע חידון התנ"ך הוא גולת הכותרת והזדמנות לכלל ילדי ישראל ללמוד מספר הספרים. דמויות ההוד שאנו פוגשים בין דפי התנ"ך וצווי הקב"ה הם מפגש עם הטוב האלוקי שקיים במציאות עצמה. מתוך הלימוד, מתחזקת האמונה שאני טוב ויש בי אור מיוחד שאיתו אני יוכל לשנות ולתקן את המציאות".