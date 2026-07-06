על רקע הדיווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לקדם את חזרתה של טורקיה למסלול רכישת מטוסי הקרב המתקדמים F-35, יוצא ראש הממשלה בנימין נתניהו בקריאה פומבית לעצור את המהלך.

בריאיון לרשת "פוקס ניוז" הזהיר נתניהו כי מכירת המטוסים לאנקרה עלולה לפגוע בעליונות האווירית של ישראל ולהפר את מאזן הכוחות העדין באזור.

"אני לא חושב שצריך לתת להם F-35", אמר נתניהו. לדבריו, טורקיה "מונהגת על ידי אדם שקורא בפומבי להשמדת ישראל", והוסיף כי נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן מאיים גם על שכנותיה של טורקיה ומשמיע הצהרות נגד ישראל וירושלים. עוד טען כי בכירים בממשל הטורקי השמיעו בעבר התבטאויות קשות נגד ישראל.

ראש הממשלה מתח ביקורת גם על מדיניותה האזורית של אנקרה, וטען כי טורקיה מעניקה תמיכה לחמאס ולא סייעה לארצות הברית בהתמודדות מול איראן. מנגד, הדגיש כי ישראל הוכיחה פעם אחר פעם את מחויבותה לברית האסטרטגית עם וושינגטון.

ההתבטאות מגיעה בשעה שטראמפ ממשיך לשדר מסרים חיוביים כלפי ארדואן. במהלך פגישה שקיים לפני כשבועיים עם מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה, נשאל הנשיא האמריקני אם בכוונתו להביא עמו "מתנה" לנשיא טורקיה, על רקע רצונה של אנקרה לשוב לתוכנית ה־F-35 ולקבל גם מנועי סילון מסוג F110. "כן, אני כנראה הולך לעשות משהו שישמח אותו מאוד", השיב טראמפ.

האפשרות שטורקיה תשוב למסלול רכישת מטוסי החמקן מעוררת דאגה בישראל, הרואה בשימור יתרונה האיכותי והאווירי מרכיב מרכזי בביטחונה.