תינוקת בת חודשיים נמצאה אחר הצהריים (שני) מחוסרת הכרה בבניין מגורים בבית שמש.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים שערי צדק במצב אנוש, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.

לפי עדויות, אחותה הגדולה של התינוקת ישנה עמה באותה מיטה וככל הנראה מעכה אותה בשוגג. נסיבות המקרה נבדקות.

מהמשטרה נמסר כי שוטרי תחנת בית שמש שהגיעו לזירה, פתחו בחקירה והחלו לאסוף ממצאים לבירור נסיבות המוות.

במד"א מסרו כי עם הגעת הצוותים לזירה הובאה אליהם התינוקת כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הצוותים החלו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות.

חובש רפואת חירום במד"א רפאל טולידאנו סיפר, "כשהגענו לבניין הביאו אלינו את התינוקת כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה".

הוא הוסיף: "התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה מוגדר אנוש".