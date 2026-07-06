רב-סרן עאהד שיבלי דובר צה"ל

משלחת רשמית של ישראל פועלת בימים האחרונים בוונצואלה בעקבות רעידת האדמה הקשה שפגעה באזור החוף הסמוך לבירה קראקס.

מדובר במשלחת חריגה, שנערכת למרות ניתוק היחסים הדיפלומטיים בין המדינות לפני כ-17 שנה, ובמסגרתה התבקשה ישראל לסייע בגיבוש תוכנית לאומית לשיקום האזור ולא במשימות חילוץ כפי שמבצעות משלחות אחרות.

בראש המשלחת עומד ראש מטה פיקוד העורף, תא"ל אלעד אדרי, יחד עם צוות מומחים ישראלים. לאחר סדרת פגישות עם בכירי הממשל וסיורים בשטחי ההרס, גיבש הצוות בתוך ימים ספורים תוכנית מקיפה הכוללת מיפוי המבנים שניזוקו, הריסת מבנים מסוכנים, פינוי ההריסות, שיקום התשתיות והעדפת מחזור פסולת בניין בהתאם לבקשת הרשויות המקומיות.

בפיקוד העורף מיפו כ-1,300 מבנים שנפגעו, ובהם בנייני מגורים, רבי-קומות, בתי ספר, מלונות ומבני ציבור, כאשר חלקם ממוקמים על מדרונות תלולים ההופכים את עבודות ההריסה למורכבות במיוחד. התוכנית הוצגה לשר התשתיות, ובמקביל החלו צוותי מהנדסים בהמשך המיפוי ובהכנות ליישום ההמלצות בשטח.

במשלחת מציינים כי הידע שנצבר בישראל לאורך עשרות שנים בהתמודדות עם רעידות אדמה, לצד הניסיון שנרכש במשלחות סיוע בינלאומיות ובאירועי החירום בישראל בשנים האחרונות, עמד בבסיס גיבוש התוכנית שהועברה לממשלת ונצואלה.

לצד הפעילות המקצועית, חברי המשלחת מדווחים על קבלת פנים חיובית מצד הרשויות והציבור המקומי, למרות היעדר היחסים הדיפלומטיים בין המדינות. חברי הצוות, הפועלים במדי צה"ל ובליווי אבטחה מקומית, זוכים לדבריהם להבעת הערכה מצד גורמי הממשל, כוחות הביטחון ואזרחים שפגשו במהלך הסיורים באזורי האסון.

במהלך שהותם במדינה נפגשו חברי המשלחת גם עם בני הקהילה היהודית המקומית, המונה כ-5,000 בני אדם. עבור שני הצדדים היה זה מפגש יוצא דופן לאחר שנים ארוכות של נתק, והמשלחת צפויה לשוב לישראל בתחילת השבוע הקרוב.

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל