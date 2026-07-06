שנה לאחר שצוות "כאן חדשות" חשף את סיפורם של אנשי המילואים במתקן זיהוי החללים בשורה, כתבת המעקב מגלה כי עבור רבים מהם המלחמה כלל לא הסתיימה.

חלקם עדיין מתמודדים עם פוסט-טראומה קשה, אשפוזים פסיכיאטריים, טיפולים ממושכים וניסיון יומיומי לחזור למסלול חיים תקין.

אחד מאנשי המילואים, שלמה ארנון, שזיהה במשך מאות ימי מילואים חללים וחלקי גופות, מתגורר כיום במסגרת טיפולית לאחר שאושפז בעקבות הידרדרות במצבו הנפשי.

הוא מתמודד עם סיוטים חוזרים, פגיעות בזיכרון, התקפי חרדה, כאבים מתמשכים וקושי לבצע פעולות יומיומיות, בעוד המשבר הוביל גם לריחוק ממשפחתו ומילדיו ולהצטברות חובות כלכליים.

גם ניסיון לשוב לעבודה הסתיים בקריסה מחודשת, לאחר שמראות שגרתיים הציפו מחדש את הזיכרונות הקשים מתקופת השירות בשורה. לדבריו, הדרך לשיקום עוד ארוכה, והוא חש כי מי שנשאו על כתפיהם את אחת המשימות הקשות ביותר מאז 7 באוקטובר נותרו לבדם בהתמודדות.

בכתבה מובאים גם סיפוריהם של אנשי מילואים נוספים, ובהם תמר מילר הממשיכה לעבור טיפול נפשי לאחר שהתמודדה עם מחשבות אובדניות. כיום היא עושה צעדים ראשונים של שיקום באמצעות מסגרת טיפולית והתנדבות, אך מעידה כי ההתמודדות רחוקה מסיום.

אנשי המקצוע המלווים את נפגעי הטראומה מסבירים כי חשיפה ממושכת לזוועות עלולה להפוך לחלק מזהותו של האדם ולהמשיך ללוות אותו שנים ארוכות.

לצד הטיפול, הם מדגישים את חשיבות הזיהוי המוקדם של מצוקה, הפנייה לעזרה והליווי המתמשך, בעוד אנשי המילואים עצמם מבקשים בעיקר שלא יישכחו לאחר שסיימו את משימתם.