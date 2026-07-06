לקראת ההצבעה על החוק לבלימת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שניה ושלישית בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, התפרסם היום נוסח החוק המלא.

מדובר בהוראת שעה מוגבלת וממוקדת בזמן, שתוקפה יחול מיום הפרסום ברשומות ועד לתקופה מוגדרת של פחות מחמישה חודשים.

מטרת התיקון, המוגדר כהוראת שעה לחוק שירות ביטחון, היא להביא להקפאה מיידית של הליכי מעצר, חקירה ואכיפה נגד תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם בתקופת ביניים זו.

על פי הנוסח הרשמי, הגדרת המעמד של תלמיד ישיבה המזכה בהקפאת הליכים מותנית בעמידה ברשימה של קריטריונים ברורים וחובת דיווח שוטפת.

המלש"ב (מיועד לשירות ביטחון) נדרש ללמוד בישיבה מוכרת בהיקף של לפחות 45 שעות שבועיות, ובמסגרת כולל בהיקף של לפחות 40 שעות שבועיות, למעט תקופות חופשה רשמיות.

כמו כן, חל עליו איסור מוחלט לעסוק בכל עיסוק נוסף מעבר ללימודיו. תנאים אלו דורשים גיבוי משפטי בדמות תצהיר בכתב הן מצד התלמיד והן מצד ראש הישיבה, כאשר האחרון מחויב לדווח לצבא עד ה-14 בכל חודש על תלמיד שחדל ללמוד.

החוק גם קובע מגבלה לפיה ראש ישיבה שיוטלו עליו קנסות או עיצומים בגין חמישה תלמידים, יאבד את סמכותו להגיש תצהירים עבור תלמידיו.

מנגנון הקפאת ההליכים עצמו קובע "חלון זמן" אוטומטי ומיידי: מרגע כניסת החוק לתוקף ועד מועד פקיעתו לא ינקטו כל הליכי מעצר, חקירה או אכיפה פלילית וצבאית בגין אי-התייצבות נגד מי שהצהיר כי מתקיימים בו תנאי הלימוד החל מיום 1.7.2023 (או מיום תחולת חובת הגיוס לגבי מי שחלה עליו מאוחר יותר).

כדי להסדיר זאת ולהחיל את ההגנה לאורך כל חודשי החוק, על התלמיד לנצל את חלון הזמן ולהגיש לפוקד את התצהירים הנדרשים באופן מקוון בתוך 30 ימים מיום תחילת החוק.

במקביל, יוקמו בצה"ל ועדות בחינה מיוחדות בנות שלושה חברים בראשות קצין בדרגת אלוף-משנה מהפרקליטות הצבאית ושני קצינים בדרגת סגן-אלוף מאכ"א אשר יבחנו באופן פרטני את אמיתות התצהירים, תוך סמכות לקבלת מידע מכל גורם ממשלתי.

כל עוד עניינו של המלש"ב מתברר בוועדה, חל איסור לעצרו או להעמידו לדין, הליכים משפטיים קיימים יופסקו, ואף ביצועם של פסקי דין חלוטים ייעצר. החוק מדגיש כי אין בהליך זה משום מתן פטור או דחיית שירות קבועה.

פרק מרכזי בחוק מוקדש למערך הפיקוח והסנקציות על המוסדות התורניים. שר הביטחון יסמיך מפקחים ובודקים, שיוכלו להסתייע במנגנון הביקורת של משרד החינוך, במטרה לבצע ביקורת נוכחות פיזית בכל ישיבה אחת לשלושה חודשים.

הנוסח קובע סנקציה חריפה: ישיבה שבה תתגלה בביקורת אי-נוכחות חוזרת של 20% או יותר מתלמידיה, תקבל תחילה התראה, ואם הליקוי לא יתוקן - היא תוסר כליל מרשימת הישיבות המוכרות, ותלמידיה ייאלצו לעבור למוסד אחר כדי לשמור על מעמדם. כמו כן, שר הביטחון יחויב להגיש דיווח מפורט לוועדת החוץ והביטחון אחת לשלושה חודשים על כמות הביקורות ותוצאותיהן.

לגבי מוסדות קיימים, נקבע סעיף מעבר המבהיר כי ישיבות שהיו כלולות ברשימות הביטחון ערב פקיעת ההסדרים הקודמים יוכרו אוטומטית עם כניסת החוק לתוקף, כשעל שר הביטחון לעדכן ולפרסם את הרשימה הרשמית החדשה בתוך שלושה חודשים.