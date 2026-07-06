נתונים רשמיים חדשים של הבולשת הפדרלית בארה"ב שפורסמו היום (שני) ב-JNS מציגים תמונה קשה ומדאיגה בנוגע לממדי האנטישמיות במדינה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2026.

על פי נתוני ה-FBI, מאז תחילת חודש ינואר ועד תחילת יולי, נרשמו בארה"ב 4,384 עבירות במסגרת 3,750 תקריות שהוגדרו כפשעי שנאה. מתוכן, יהודים היו יעד לתקיפה ב-15% מכלל האירועים.

הנתונים מראים כי נרשמו 566 תקריות אנטישמיות מוגדרות שכללו 613 עבירות פליליות שונות. עוד עולה מהם כי הסיכוי של יהודי בארה"ב ליפול קורבן לפשע שנאה גבוה בכ-525% מחלקן היחסי של הקהילות היהודיות בציבור האמריקני.

מתוך 978 תקריות שנרשמו על רקע דתי, המהוות כרבע מכלל פשעי השנאה בארה"ב, היהודים ניצבים בראש הרשימה בפער עצום. לשם השוואה, הקבוצות הבאות בתור שספגו הכי הרבה פשעי שנאה דתיים היו סיקים ומוסלמים (2% כל אחת) וערבים (1% בלבד). יחד עם זאת, ב-FBI מציינים כי באופן כללי נרשמה ירידה של כ-43% בכמות עבירות השנאה ושל כ-41.5% בכמות התקריות לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

פילוח אופי התקריות האנטישמיות מראה כי רובם המכריע של האירועים (55%) כלל הרס, נזק או ונדליזם של רכוש פרטי וציבורי. לאחר מכן דורגו מקרי הפחדה ואיומים (31%), תקיפה פיזית קלה (8%) ותקיפה בנסיבות מחמירות או גניבות (2% כל אחת).

מבחינת זירות האירוע, הנתונים מראים כי האנטישמיות נוכחת בכל מקום: השיעור הגבוה ביותר (17%) התרחש במרחב הציבורי הפתוח - כבישים, רחובות, סמטאות ומדרכות. מיד לאחר מכן ניצבים מוסדות החינוך, כאשר 16% מהתקריות אירעו בבתי ספר יסודיים ותיכוניים, 15% בבתי המגורים הפרטיים של הקורבנות, ו-9% בקמפוסים של מכללות ואוניברסיטאות. מספר קטן יותר של אירועים נרשם בפארקים ובבתי כנסת (6% כל אחד) או במבני עסקים ומשרדים (3% כל אחד).

בחינה של מדינות ארה"ב השונות חושפת פערים בדיווחים, אך מציגה את קליפורניה וניו ג'רזי כמוקדים בוערים. קליפורניה דיווחה ל-FBI על 158 עבירות מתוך 142 תקריות אנטישמיות, ואילו ניו ג'רזי דיווחה על 102 עבירות (92 תקריות).

מדינת ניו יורק דיווחה על 88 פשעי שנאה נגד יהודים בלבד, נתון המעורר סימני שאלה שכן על פי נתוני משטרת ניו יורק, בעיר ניו יורק לבדה נרשמו 178 פשעי שנאה נגד יהודים במחצית הראשונה של השנה - מתוכם 26 בחודש האחרון בלבד.