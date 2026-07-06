היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ביצעה הבוקר תפיסות כלכליות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים במסגרת חקירת פרשת "יד לוחצת יד", שבמרכזה עומדת ההסתדרות.

הכספים נתפסו בחשבונותיה של חברה ציבורית ובחשבונותיהם האישיים של חלק מבכיריה, ובמהלך השבוע צפויים המעורבים להיחקר פעם נוספת. במשטרה מסרו כי ממצאי החקירה שנאספו עד כה חיזקו את החשדות נגד המעורבים.

אחת מתתי-הפרשיות עוסקת בחברה ציבורית, שלפי החשד קידמה את החתימה והחידוש של פוליסת תרופות עבור ההסתדרות הכללית באמצעות מתן טובות הנאה ותשלומים לסוכן הביטוח עזרא גבאי, במטרה להשפיע, על פי החשד, על קידום הפוליסה והארכתה לאורך השנים.

הפרשה נחשפה בחודש נובמבר, אז פשטו חוקרי להב 433 על משרדי ההסתדרות ועצרו שורת חשודים, בהם בכירים בהסתדרות, ברשויות המקומיות ובשלטון המקומי.

על פי החשד, בכירים בהסתדרות, ברשויות מקומיות, בחברות, בעולם הספורט ובתאגידים ממשלתיים קיבלו שוחד וטובות הנאה מאנשי עסקים בתמורה לקידום ענייניהם העסקיים.

באפריל נחקר גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר באזהרה בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים במסגרת הפרשה. לפי החשד, זוהר סייע לעזרא גבאי ליצור קשרים עם ועדי עובדים, באופן שהוביל, לכאורה, לצירוף עובדים לביטוחים באמצעות חברה שבבעלותו של גבאי. מנגד, על פי החשד, גבאי פעל לגייס מתפקדים שיתמכו בזוהר בבחירות המקדימות בליכוד.

לפי החשד, גבאי, הנחשב לדמות מרכזית בפרשה, ניצל את קרבתו ליו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד כדי לקדם מינויים ולהשפיע על קבלת החלטות בגופים שונים.

במשטרה חושדים כי בתמורה לכספים ולטובות הנאה, הועברו לחברת הביטוח שבבעלותו לקוחות מגופים ציבוריים, רשויות מקומיות, תאגידים וחברות ממשלתיות. החקירה נמשכת.