נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שנטען כי צלצל לנשיא פיפ"א וביקש ממנו לבטל הרחקה של שחקן נבחרת ארה"ב, מצהיר הערב (שני) כי לא רק שנערכה שיחה כזו אלא יש לו גם הסבר מדוע ההרחקה לא היתה מוצדקת.

טראמפ סיפר על שיחתו עם ג'יאני אינפנטינו מפיפ"א שנועדה לבטל את הרחקתו של מלך שערי נבחרת ארצות הברית, פולארין באלוגון, לאחר עבירה קשה במשחק מול בוסניה-הרצגובינה במונדיאל.

"ראיתי את המהלך - ואני אדם שאוהב ספורט והיה ספורטאי טוב בעצמו. אני מבין בספורט ממש טוב", אמר טראמפ לכתבים כשנשאל על מעורבותו. "זה לא היה פאול, זו אפילו לא הייתה התקלה. אלו היו שני בחורים שרצו במלוא המהירות והתנגשו זה בזה. השופט הזה, שהוא קצת חשוד אם בודקים את העבר שלו, קיבל החלטה שאף אחד לא היה מקבל. כשלוקחים לך את השחקן הכי טוב ואומרים שהוא לא יכול לשחק במשחק הבא זה מאוד לא הוגן. אז כן, ביקשתי בדיקה מחדש בפיפ"א. אני זה שגרם להם לבטל את ההשעיה. זה לא היה ביידן - ביידן ישן. שוב, אני טוב בדברים האלה".

כשנשאל על הערעור שהוגש על ההחלטה מצד בלגיה מול תשחק נבחרת הכדורגל של ארה"ב הלילה בשלב שמינית הגמר של גביע העולם הגיב "אני בטוח שגם בלגיה רוצה לנצח כשהשחקנים הכי טובים נמצאים על המגרש".

מדובר בפעם הראשונה מאז שנת 1962 שבה ארגון פיפ"א מתקפל ומאפשר לשחקן כדורגל להופיע במשחק רשמי שממנו היה אמור להיות מושעה באופן אוטומטי בשל כרטיס אדום.

ההחלטה עוררה ביקורת רבה מצד נבחרות אחרות שטענו להתערבות פוליטית פסולה ובלתי ספורטיבית של הממשל האמריקני בתוצאות הטורניר.