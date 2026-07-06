לאחר שהוסר צו איסור הפרסום, נחשפה מעורבותו של גדוד הסיור הבדואי בפרשות הברחת סחורות לרצועת עזה.

על פי הדיווח בערוץ i24, שמונה חיילים משרשרת הפיקוד נאשמים בפרשות שונות של הברחות, שבמסגרתן גרפו לכאורה עשרות מיליוני שקלים.

אמש דווח על פרשת הברחות רחבת היקף, שבמסגרתה הועברו לרצועת עזה סחורות בשווי מאות מיליוני שקלים. בין היתר, על פי הדיווח, הוברחו חומרים דו-שימושיים וכדוריות פלדה המשמשות, לפי הנטען, את ארגוני הטרור לייצור מטעני חבלה.

במוקד אחת הפרשות עומד, לפי הדיווח, אחיינו של מי שמיועד להחליף את יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן. עוד נטען כי בנו של אחד הסוחרים העזתים שירת בצה"ל והיה מעורב בפרשה, וכי אחת המשאיות נשאה כ-20 אלף כדוריות פלדה, בעוד משאית נוספת הובילה סחורה בשווי של כ-200 מיליון שקלים.

על פי הדיווח, המבריחים היו מודעים לכך שחמאס גובה מס בשיעור של 20% על הסחורות האסורות שנכנסות לרצועה.

בצה"ל מסרו כי הם רואים בחומרה רבה את תופעת ההברחות לרצועת עזה, ובייחוד מקרים שבהם מעורבים משרתי צה"ל בשירות סדיר או מילואים.

עוד נמסר כי המשטרה הצבאית החוקרת, הפרקליטות הצבאית ויתר גופי הביטחון ימשיכו לפעול לחקירת המקרים ולמיצוי הדין עם המעורבים.

על המעורבות של גדוד הסיור הבדואי נמסר כי "בעקבות האירועים בוצעו הפקות לקחים משמעותיות. גדוד 585 מצוי בתהליך מתמשך של התעצמות, הכולל חיזוק הנורמות הפיקודיות, העמקת השיח הערכי והעלאת הכשירות המבצעית בכלל הדרגים".